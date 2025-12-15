Detalles sobre el funeral de Rafael Ithier y próximas exequias de Papo Rosario

El mundo de la salsa vivió hoy un momento histórico y emotivo. Rafael Ithier, fundador y director musical de El Gran Combo de Puerto Rico, fue despedido en una misa pública celebrada a las 10:30 a.m. en la Catedral San Juan Bautista, en el Viejo San Juan.

La ceremonia reunió a familiares, músicos, amigos y cientos de seguidores que acudieron para rendir homenaje al “Maestro”, quien durante más de seis décadas lideró la agrupación conocida como la “Universidad de la Salsa”.

Tras la misa, el sepelio se realizó en privado, cumpliendo la voluntad del artista y la intimidad solicitada por su familia. (Fuente: El Nuevo Día)

Mientras tanto, la familia de Papo Rosario, histórico vocalista de El Gran Combo durante 38 años, anunció su fallecimiento el 12 de diciembre de 2025, a los 78 años. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha ni el lugar de sus exequias, aunque se espera un comunicado oficial en los próximos días. El mensaje familiar pidió respeto y oraciones en este momento de duelo. (Fuente: Primera Hora)

Estas dos pérdidas marcan una semana dolorosa para la música caribeña.

Ithier, con su visión y disciplina, convirtió a El Gran Combo en símbolo cultural de Puerto Rico; Rosario, con su voz y carisma, dio vida a éxitos que recorrieron el mundo. Hoy, la salsa se viste de negro, pero su legado seguirá sonando en cada esquina del Caribe y más allá.

Para actualizaciones sobre las exequias de Papo Rosario, sigue los canales oficiales de la orquesta y medios locales.