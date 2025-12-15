Cooperación Española inaugura exposición “Una nueva piel. Devenir”, de Camilo Calderón

El Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias inaugurará este martes 16 de diciembre, a las 6:00 p.m., la exposición “Una nueva piel. Devenir”, una muestra del reconocido artista colombiano Camilo Calderón. El acceso será gratuito hasta completar aforo.

La exposición reúne una serie pictórica que condensa más de seis décadas de trabajo artístico, en las que Calderón entrelaza la técnica, la intuición y la espiritualidad.

Las obras reflejan las transformaciones derivadas de su prolongado diálogo con el mar Caribe, una presencia que ha marcado su vida y su creación desde su origen andino. La muestra aborda, además, temas como lo esotérico, lo ritual y lo oculto, ejes recurrentes en la trayectoria del artista.

Camilo Calderón es una figura destacada del arte colombiano contemporáneo, con una amplia producción que abarca pintura, escultura e instalación. Sus viajes por Oriente y Europa han nutrido un universo simbólico que se expresa en obras de carácter ritual y profunda sensibilidad, atravesadas por inquietudes sociales, ambientales y políticas.

Presentación del libro “Espacios en tránsito”

En el marco de la inauguración se presentará también el libro “Espacios en tránsito”, una publicación que recoge más de 60 años de creación de Calderón. La edición, dirigida por la curadora María Teresa Guerrero, incorpora textos de historiadores como Winston Caballero y Gonzalo Zúñiga; periodistas como Carolina Araújo y Oscar Collazos, entre otras voces especializadas.