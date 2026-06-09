Hay calles paralizadas porque no se han cambiado tuberías: mensaje del gobernador a Veolia

“Llegué tarde porque no tenía agua”. Esa fue la expresión que lanzó el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, durante su llegada al barrio Zaragocilla de Cartagena, donde se disponía a entregar una calle pavimentada por intermedio del programa COMPI.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Más allá de la jocosa expresión que generó risas y curiosidad entre los asistentes, el mandatario bolivarense aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la empresa ACUACAR, hoy bajo el liderazgo del grupo internacional VEOLIA, y pidió mayor celeridad en el cambio de tuberías, que hoy impiden pavimentaciones, por ejemplo, en La Boquilla y Fredonia.

Según Arana Padauí, ya era necesario que el alcalde sentara una posición sobre esa empresa de servicios públicos, y apoyó estudiar la posibilidad de un nuevo operador para el distrito.