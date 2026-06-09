Hay calles paralizadas porque no se han cambiado tuberías: mensaje del gobernador a Veolia
Según Yamil Arana Padauí, ya era necesario que el alcalde sentara una posición sobre esa empresa de servicios públicos
“Llegué tarde porque no tenía agua”. Esa fue la expresión que lanzó el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, durante su llegada al barrio Zaragocilla de Cartagena, donde se disponía a entregar una calle pavimentada por intermedio del programa COMPI.
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Más allá de la jocosa expresión que generó risas y curiosidad entre los asistentes, el mandatario bolivarense aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la empresa ACUACAR, hoy bajo el liderazgo del grupo internacional VEOLIA, y pidió mayor celeridad en el cambio de tuberías, que hoy impiden pavimentaciones, por ejemplo, en La Boquilla y Fredonia.
Según Arana Padauí, ya era necesario que el alcalde sentara una posición sobre esa empresa de servicios públicos, y apoyó estudiar la posibilidad de un nuevo operador para el distrito.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.