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09 jun 2026 Actualizado 18:13

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Cartagena

Hay calles paralizadas porque no se han cambiado tuberías: mensaje del gobernador a Veolia

Según Yamil Arana Padauí, ya era necesario que el alcalde sentara una posición sobre esa empresa de servicios públicos

Gobernación de Bolívar

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“Llegué tarde porque no tenía agua”. Esa fue la expresión que lanzó el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, durante su llegada al barrio Zaragocilla de Cartagena, donde se disponía a entregar una calle pavimentada por intermedio del programa COMPI.

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Más allá de la jocosa expresión que generó risas y curiosidad entre los asistentes, el mandatario bolivarense aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la empresa ACUACAR, hoy bajo el liderazgo del grupo internacional VEOLIA, y pidió mayor celeridad en el cambio de tuberías, que hoy impiden pavimentaciones, por ejemplo, en La Boquilla y Fredonia.

Según Arana Padauí, ya era necesario que el alcalde sentara una posición sobre esa empresa de servicios públicos, y apoyó estudiar la posibilidad de un nuevo operador para el distrito.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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