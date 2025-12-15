Con multilateralismo, el Cauca se proyecta como laboratorio de modelos de desarrollo

Durante la conversación, los expertos dialogaron sobre la importancia de los actores público-privados y la participación activa de la comunidad del departamento. | Foto: Caracol Radio

La región caucana, junto a distintos actores, ha realizado esfuerzos para construir una forma diferente de desarrollo, en la que la articulación juega un papel clave a la hora de construir un “laboratorio” de modelos colaborativos para Latinoamérica y el mundo.

En esta segunda entrega de Imagina y Vive el Cauca, de Prisa Media, la conversación giró alrededor de un término: multilateralismo. Al respecto, Rodrigo Peñailillo, representante de la CAF en Colombia —la cual ha tenido bastante actividad en la región—, destaca que la misma ha implementado “una estrategia en estos últimos años que permite trabajar directamente con los territorios, las alcaldías y las gobernaciones con distintos tipos de operaciones de financiamiento”.

En ese sentido, recordó que el Banco de Desarrollo de América y el Caribe ha aprobado 450 millones de dólares (50 millones de operación de crédito para el Cauca) para apoyar planes de desarrollo en distintos territorios. Según Peñailillo, esto acompañado de asistencia técnica en vías de que tales iniciativas tengan impacto positivo en las comunidades.

En concordancia, Alejandra Corchuelo, jefe nacional de Recuperación Económica del PNUD en Colombia, recordó que la entidad ha trabajado durante más de 50 años a nivel territorial de la mano con estas comunidades y afirmó que “hay que trabajar desde la base”.

Paralelamente, resaltó la importancia de contar con la presencia de instituciones como la CAF, así como el acompañamiento de gobiernos para generar confianza en las personas de forma que se pueda responder a sus necesidades.

Es que, en contextos complejos como el del Cauca, la participación del PNUD resulta clave. En palabras de Corchuelo, “logramos estar trabajando desde hace más de 10 años con las comunidades un espacio multiétnico, multicultural… Hemos trabajado en generar habilitantes para que cuando lleguemos con programas de desarrollo ya este toda la habilitación hecha para que podamos generar unos procesos de transformación territorial”.

Un punto de vista externo en un contexto con tensiones globales como la que acontece en Ucrania fue propuesto por Staffan Smadby, director de Cooperación de la Embajada de Suecia en Colombia, quien reconoció una tendencia muy clara en la reducción en la cooperación tanto de su país como de otros.

“Es muy natural dirigirse más hacia los sectores privados e investigar las posibilidades que tenemos de trabajar en la movilización de recursos adicionales. Tenemos que ver cómo podemos hacer mejor uso y lograr mejores resultados con los pocos recursos o los limitados recursos que tenemos”, reflexionó el funcionario.

Desde el punto de vista de Corchuelo, cada vez que se piensa en corredores económicos, debe tenerse en cuenta también un tejido social, recalcando la generación de confianza para romper los aislamientos que pueda tener la región.

“Si promovemos un desarrollo económico local conectando con otros mercados, podemos generar una disrupción en los territorios que permite pensarse de una manera distinta la cooperación”, propuso.

