‘Las posibilidades de extradición a Colombia son grandes’: Minjusticia sobre Carlos Ramón González

Para el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre son “muy amplias” las posibilidades de que Carlos Ramón González sea extraditado desde Nicaragua para que cumpla en Colombia la medida de aseguramiento en cárcel que le dictó la justicia el pasado 3 de julio.

El exdirector del Partido Verde, del Departamento Nacional de Inteligencia y del Administrativo de la Presidencia es señalado por la Fiscalía como el líder que gestionó el pago de millonarios sobornos con recursos de la UNGRD para asegurar apoyo político.

“Ya fue entregada la solicitud de extradición del exfuncionario, pero las probabilidades de que sea extraditado a Colombia son muy amplias. De acuerdo con el tratado, solo se puede negar la extradición cuando se trata de delitos políticos o no se cumple con el principio de la doble incriminación. Aquí se reúnen todos los presupuestos del tratado para que Ramón González sea enviado a Colombia”, señaló Montealegre.

El jefe de la cartera de Justicia en Colombia también explicó que la solicitud cumple con todos los requisitos del tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929, incluyendo el principio de doble incriminación.

“El delito por el cual está siendo investigado en Colombia también es delito en Nicaragua, por lo que se satisface el principio de la doble incriminación. Desde el punto de vista jurídico, la solicitud es sólida”.

En nuestro país, el alto es exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro es requerido por cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.

El Gobierno colombiano, a través de la Cancillería y la Embajada en Managua, entregó formalmente la solicitud de extradición, luego de que se revelara un supuesto apoyo diplomático para que el fugitivo recibiera residencia y amparo espacial bajo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.