Corte mantiene circular roja de Interpol en contra de Carlos Ramón González mientras estudia tutela

JUSTICIA

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, interpuso una acción de tutela en contra de una decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó una medida de aseguramiento en su contra y además, le imputó el delito de lavado de activos por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Este recurso fue presentado por la defensa de González ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente la Corte avocó conocimiento ára estudiar la tutela y además tomó otras determinaciones.

Se mantiene circular roja de Interpol

En primer lugar, en cuanto a la pretensión de anular la Circular Roja de Interpol en contra del exdiretor del DAPRE, la Sala con ponencia del magistrado Gerardo Babosa, determinó que la solicitud era improcedente.

“Sin embargo, tal solicitud se torna improcedente, pues además de que implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no probó la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad que viabilizan su procedencia, en los términos del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, se niega”, indica el magistrado Castillo.

Por otro lado, teniendo en cuenta que Gónzalez es prófugo de la justicia y aparentemente está con asilo en Panamá, la Corte Suprema decidió públicar al auto admisorio y todas las actuaciones en la pagina web.

“Ante la imposibilidad de notificar personalmente y por correo electrónico a las partes, súrtase este trámite por aviso fijado en la secretaria de la Sala y a través de la publicación del auto admisorio en la página web de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de enterar a las personas que puedan verse afectadas en el desarrollo de este trámite constitucional”, indica la Corte.

Tribunal deja en firme medida de aseguramiento en cárcel contra el prófugo Carlos Ramón González

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en cárcel contra el prófugo Carlos Ramón González, por el saqueo de la UNGRD.

En la decisión de segunda instancia, también se incluyó el delito de lavado de activos, que había sido excluido de la imputación.

“Revocar el ordinal primero del auto proferido el 3 de julio de 2025 por un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en función de control de Garantías, y, en su lugar, decretar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos en contra de CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN”, se lee en la providencia.

Para la justicia colombiana, existe evidencia suficiente para inferir que, el exdirector del Dapre y del DNI, fue el líder que, a través de Olmedo López, gestionó el pago de $3 mil millones a Iván Name y $1 mil millones a Andrés Calle a cambio de agilizaran el trámite de las reformas sociales del Gobierno. Ambos expresidentes del Congreso, permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota por estos hechos.