Pacientes piden a la CIDH medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud en Colombia

La Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, representada por Doris Leonila Delgado Salguero, conocida como hermana María Inés, radicó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares, para proteger la salud de pacientes con enfermedades de alta complejidad, entre ellos personas trasplantadas que dependen de tratamientos continuos.

Según la Asociación, esta solicitud la realizan debido al aumento sostenido de tutelas y quejas, los retrasos en la entrega de medicamentos, las barreras de acceso a servicios de salud y la falta de garantías para poblaciones de alto riesgo.

“Aquí hay una grave violación de los derechos humanos, del derecho a la vida, del derecho a la salud, a la dignidad humana, porque esta crisis intencional generada en el sistema de salud por una desfinanciación intencional del sistema, reflejan que no hay un compromiso con estos pacientes, que no hay una entrega eficiente de medicamentos, una atención, lo que está poniendo en grave riesgo su vida”, agregó el abogado internacionalista, Juan Carlos Bernal Pérez, quien junto con las Asociaciones radicó la petición ante la Comisión.

Asimismo, exponen que actualmente hay una crisis sanitaria debido a:

Fallas estructurales, muertes evitables y un deterioro progresivo en la salud , bienestar y calidad de vida de los pacientes

, bienestar y calidad de vida de los pacientes Un aumento de tutelas, quejas, retrasos en entrega de medicamentos y barreras de acceso para poblaciones de alto riesgo.

Graves afectaciones al talento humano en salud.

Solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La solicitud de medidas cautelares acoge inicialmente a 20 pacientes, pero advierte que más de 22.000 personas con enfermedades hepáticas, renales y multisistémicas se encuentran en riesgo, incluidos quienes están en lista de espera para trasplantes.

Las organizaciones esperan que la CIDH decrete las medidas, ordene la entrega inmediata de medicamentos, garantice la atención integral y realice una visita al país para constatar la situación del sistema de salud.

“Esperamos que la Comisión nos escuche, que haga una visita a Colombia y requerimos también un diálogo con todos los actores del sector. Creo que la solución está en un diálogo con todos los actores. No podemos promover unas reformas ideológicas que no resuelvan estructuralmente el problema, una reforma a la salud que se debate en este momento en el Congreso, que no incorpora un plan de beneficios y que va en perjuicio de la progresividad del derecho a la salud de los colombianos”, añadió el abogado internacionalista, Juan Carlos Bernal Pérez.

