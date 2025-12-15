Tres IPS de Nariño obtuvieron la recertificación en la estrategia IAMII

Pasto-Nariño

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) Intercultural Indígena de los cabildos del Gran Cumbal, Panan y Mayasquer, la IPS Medfam y la ESE Salud Ya obtuvieron la recertificación en la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMII), tras cumplir con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención materno perinatal e infantil.

El subdirector de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN), Óscar Fernando Cerón Ortega, explicó que la recertificación IAMII hace parte de un proceso de asistencia técnica integral que busca garantizar condiciones adecuadas para la atención de la persona gestante, el recién nacido y la infancia dentro del sistema de salud.

IPS NARIÑO Ampliar

El funcionario precisó que las instituciones evaluadas fueron objeto de revisiones previas orientadas a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos.

Desde el IDSN se adelantó un proceso permanente de acompañamiento, seguimiento y asistencia técnica durante las diferentes etapas de la recertificación, con el propósito de fortalecer el mejoramiento continuo de los servicios de salud. Este trabajo priorizó la atención integral desde la preconcepción, el embarazo y el control prenatal, hasta la atención en la primera infancia.

Por su parte, la referente del programa en la IPS Medfam, Gina Pantoja, destacó que “la estrategia IAMII permite asumir una responsabilidad social frente a la salud de las familias, mediante una atención integral que inicia antes de la gestación y continúa durante el crecimiento de los niños y niñas”. Agregó que este proceso facilita la articulación de los servicios y contribuye de manera significativa a la calidad de la atención en los distintos momentos del curso de vida.

Con esta recertificación, las IPS ratifican su compromiso con la promoción, prevención y atención integral en salud, fortaleciendo la protección de los derechos de las mujeres gestantes, los recién nacidos y la infancia en el departamento de Nariño.