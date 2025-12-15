“Amenazas del ELN muestran el fracaso de política de paz del gobierno”. Alcalde Galán

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió este lunes 15 de diciembre a la situación de Bogotá, después de conocerse amenazas del ELN a la seguridad de las principales ciudades del país.

“Hace 3 años nos dijeron que en tres meses se acababa el ELN y hoy vemos que no es así y vemos es a un ELN totalmente “envalentonado” que cree que puede amedrentar al país y después de un fallido ejercicio de diálogo de paz, vemos a este grupo con la intención de atentar contra la fuerza pública”. Aseguró.

Indicó Galán que las medidas ante cualquier situación, están tomadas:

“Rechazamos esto y es una muestra más del fracaso de la política de paz y en este caso hemos tomado las medidas preventivas necesarias, dando alertas en aquellos sitios o puntos donde se debe disminuir el riesgo”

Finalmente, el alcalde de Bogotá también se refirió a la carta enviada por un grupo de congresistas, pidiendo que sean dejadas en libertad 11 personas relacionadas con hechos de vandalismo en la ciudad. Aseguró Galán que esto solo demuestra un desconocimiento de lo que está pasando.