A la Lista Liberal a la Cámara por Boyacá llega Diana Paola Herrera

El Partido Liberal anunció el cierre y fortalecimiento de su lista a la Cámara de Representantes con la incorporación de Diana Paola Herrera como candidata por las toldas rojas, consolidando así un equipo que avanza con firmeza rumbo al Congreso de la República.

Herrera es abogada boyacense, hija de campesinos y reconocida lideresa social, cuya trayectoria ha estado enfocada en la defensa de los derechos de las comunidades rurales, campesinas y étnicas del país. Cuenta con formación en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia y una amplia experiencia tanto en el trabajo comunitario como en el ámbito institucional.

A lo largo de su recorrido, ha participado en la creación y fortalecimiento de procesos sociales como Sembrando Amor y la Fundación Dignidad Campesina de Colombia, además de liderar espacios de participación ciudadana desde organizaciones comunitarias y juntas de acción comunal, promoviendo la organización de base y la defensa de los derechos en los territorios.

Su experiencia a nivel departamental y nacional, con resultados comprobados, complementa y consolida la propuesta política del Partido Liberal, que busca representar de manera sólida los intereses de Boyacá y del país en el Congreso de la República.

Daniela Chaparro abandona quien fue candidata a la Asamblea abandona la lista y su aspiración a la Cámara de Representantes.