Procuraduría profirió pliego de cargos contra exgerente del hospital de Sitio Nuevo, Magdalena

La Procuraduría profirió pliego de cargos contra Jesús Enrique Rebolledo Gil, exgerente de la ESE Hospital Local de Sitio Nuevo, Magdalena, por presuntamente contratar como médica a una profesional extranjera que no cumpliría los requisitos legales para ejercer en Colombia.

“Al parecer, el directivo suscribió en 2022 dos contratos de prestación de servicios médicos con la galena, sin convalidar el título que habría obtenido en el exterior ante el Ministerio de Educación y sin que figurara en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS)“, señaló el ente de control en un comunicado.

Además, el funcionario habría certificado, en dos oportunidades, que la contratista contaba con tarjeta profesional y con la documentación exigida para ejercer la medicina, sin contar con esos soportes en la carpeta contractual.

“La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico calificó provisionalmente las conductas de Rebolledo Gil como faltas gravísimas cometidas a título de dolo, y dispuso remitir copias a la Fiscalía General de la Nación”, se lee.

El ente de control busca establecer si el comportamiento del gerente vulneró los principios de moralidad y legalidad de la función administrativa, y si puso en riesgo la adecuada prestación del servicio de salud a la comunidad de Sitio Nuevo.