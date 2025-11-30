Canino detecta 13 kg de marihuana en empresa de encomiendas en Santa Marta

Durante un operativo de control y registro, la Policía Nacional en Santa Marta logró incautar 13.000 gramos de marihuana que llegaron a la ciudad mediante la modalidad de encomienda. Los paquetes estaban destinados a la distribución local y fueron identificados en una empresa de envíos de la ciudad, donde el estupefaciente se encontraba oculto para evadir los controles.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El hallazgo se produjo gracias al trabajo de los caninos antinarcóticos, entrenados para detectar drogas en paquetes y envíos. Los perros alertaron oportunamente sobre la presencia de marihuana, permitiendo a los uniformados incautar la totalidad del cargamento antes de que llegara a manos de distribuidores.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó la importancia de este tipo de operativos: “Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para evitar la circulación de sustancias ilegales que afectan el tejido social, fortaleciendo las capacidades operativas, técnicas y de control territorial en la lucha frontal contra el microtráfico”.

Las autoridades indicaron que continuarán con inspecciones periódicas en empresas de encomiendas, transporte público y zonas de riesgo, con el objetivo de interceptar drogas y prevenir su distribución en la ciudad. Este tipo de operativos busca proteger a la comunidad y reducir el impacto del microtráfico en el tejido social de Santa Marta.