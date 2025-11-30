Ciudades

Canino detecta 13 kg de marihuana en empresa de encomiendas en Santa Marta

La droga estaba oculta en paquetes y su detección evitó su distribución en la ciudad.

Foto: Policía de Santa Marta.

Durante un operativo de control y registro, la Policía Nacional en Santa Marta logró incautar 13.000 gramos de marihuana que llegaron a la ciudad mediante la modalidad de encomienda. Los paquetes estaban destinados a la distribución local y fueron identificados en una empresa de envíos de la ciudad, donde el estupefaciente se encontraba oculto para evadir los controles.

El hallazgo se produjo gracias al trabajo de los caninos antinarcóticos, entrenados para detectar drogas en paquetes y envíos. Los perros alertaron oportunamente sobre la presencia de marihuana, permitiendo a los uniformados incautar la totalidad del cargamento antes de que llegara a manos de distribuidores.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó la importancia de este tipo de operativos: “Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para evitar la circulación de sustancias ilegales que afectan el tejido social, fortaleciendo las capacidades operativas, técnicas y de control territorial en la lucha frontal contra el microtráfico”.

Las autoridades indicaron que continuarán con inspecciones periódicas en empresas de encomiendas, transporte público y zonas de riesgo, con el objetivo de interceptar drogas y prevenir su distribución en la ciudad. Este tipo de operativos busca proteger a la comunidad y reducir el impacto del microtráfico en el tejido social de Santa Marta.

