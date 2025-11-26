Santa Marta

Casos de dengue aumentan 48% en el Magdalena: autoridades piden alertas tempranas y mayor prevención

Ya se han reportado dos casos de fallecimiento en menores debido a esta enfermedad.

CASOS DE DENGUE, EDGAR RODRÍGUEZ

CASOS DE DENGUE, EDGAR RODRÍGUEZ

04:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Santa Marta y el Magdalena se han reportado varios casos de Dengue. Incluso las autoridades reportan dos niños fallecidos por la enfermedad // Foto Relacionada.

Santa Marta

El médico Edgar Rodríguez, consultado por Caracol Radio, confirmó que los casos de dengue en Santa Marta, el Magdalena y la Zona Bananera siguen en aumento. Según explicó, la enfermedad —de origen viral y transmitida por el mosquito Aedes— está afectando tanto a niños como a adultos y los reportes diarios muestran un incremento sostenido.

Lea también: Secretaría de Salud de Santa Marta en alerta ante casos sospechosos de dengue

Rodríguez señaló que, de acuerdo con cifras revisadas recientemente, el departamento registra un aumento del 48% frente a los reportes habituales, y el Instituto Nacional de Salud notificó 1.162 casos en lo corrido de 2025, especialmente concentrados en Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera y Sitionuevo.

Los síntomas

Detalló los síntomas que deben generar alerta inmediata: fiebre alta persistente, dolor detrás de los ojos, malestar abdominal, dolores musculares y aparición de manchas rojas en la piel. “Ante cualquiera de estos signos, la recomendación es acudir al médico de inmediato. Cuando las personas fallecen es porque no se trataron a tiempo y dejaron avanzar los síntomas”, advirtió.

Le puede interesar: Asesinan a una bebé de 13 meses en el Magdalena: el presunto agresor fue capturado

Rodríguez también recordó que la prevención empieza en casa. Indicó que el Aedes aegypti y el Aedes albopictus se reproducen en recipientes con agua acumulada, por lo que insistió en la limpieza constante de tanques, terrazas y patios, así como en eliminar llantas, botellas, juguetes abandonados y cualquier objeto que acumule agua. “Son esos detalles que se pasan por alto los que permiten que el mosquito se siga propagando”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades de salud para mantener la vigilancia y el control en los barrios donde se repiten los casos. “La prevención y el cuidado colectivo son claves para evitar que la enfermedad siga avanzando”, concluyó.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad