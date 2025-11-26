Casos de dengue aumentan 48% en el Magdalena: autoridades piden alertas tempranas y mayor prevención

En Santa Marta y el Magdalena se han reportado varios casos de Dengue. Incluso las autoridades reportan dos niños fallecidos por la enfermedad // Foto Relacionada.

El médico Edgar Rodríguez, consultado por Caracol Radio, confirmó que los casos de dengue en Santa Marta, el Magdalena y la Zona Bananera siguen en aumento. Según explicó, la enfermedad —de origen viral y transmitida por el mosquito Aedes— está afectando tanto a niños como a adultos y los reportes diarios muestran un incremento sostenido.

Rodríguez señaló que, de acuerdo con cifras revisadas recientemente, el departamento registra un aumento del 48% frente a los reportes habituales, y el Instituto Nacional de Salud notificó 1.162 casos en lo corrido de 2025, especialmente concentrados en Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera y Sitionuevo.

Los síntomas

Detalló los síntomas que deben generar alerta inmediata: fiebre alta persistente, dolor detrás de los ojos, malestar abdominal, dolores musculares y aparición de manchas rojas en la piel. “Ante cualquiera de estos signos, la recomendación es acudir al médico de inmediato. Cuando las personas fallecen es porque no se trataron a tiempo y dejaron avanzar los síntomas”, advirtió.

Rodríguez también recordó que la prevención empieza en casa. Indicó que el Aedes aegypti y el Aedes albopictus se reproducen en recipientes con agua acumulada, por lo que insistió en la limpieza constante de tanques, terrazas y patios, así como en eliminar llantas, botellas, juguetes abandonados y cualquier objeto que acumule agua. “Son esos detalles que se pasan por alto los que permiten que el mosquito se siga propagando”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades de salud para mantener la vigilancia y el control en los barrios donde se repiten los casos. “La prevención y el cuidado colectivo son claves para evitar que la enfermedad siga avanzando”, concluyó.