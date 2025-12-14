Llegó “La Hora de los 20 personajes del 2025” de Hora20

Hora20 de Caracol Radio presentará entre el lunes 15 y el viernes 26 de diciembre la selección de los 20 personajes del 2025. Tras la aplicación de criterios como el impacto positivo, la coherencia, el ejemplo, el liderazgo, la innovación y el desarrollo de proyectos sociales, usted podrá escuchar a partir de las 7:00 de la noche los 20 personajes, cada noche cuatro entrevistas con cada uno de los personajes en las que contarán su historia de vida, qué los impulsó a desarrollar proyectos transformadores, cómo han superado las dificultades y cuáles serán los desafíos para el 2026. Un ejemplo sobre cómo desde el trabajo se construye país.

La Hora de los 20 personajes del 2025 de Hora20 responde a la selección de personajes de distintas áreas de la sociedad como la banca, el empresariado, la moda, la gobernanza en las regiones, la mujer, la moda, el arte, el cine, la literatura, la salud, la gastronomía, la academia, la innovación tecnológica, el liderazgo social, el medioambiente y los deportes.

Las entrevistas también estarán disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales de Caracol Radio.