Gobernación de Antioquia ofrece $50 millones por responsables de atentado en vía Medellín Manizales

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de la detonación de un artefacto explosivo en la vía que comunica al municipio de La Pintada con Manizales.

El hecho fue confirmado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien informó que la explosión ocurrió en un tramo de este corredor vial estratégico. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas ni daños a vehículos que transitaban por el sector.

Tras el atentado, la vía quedó habilitada con paso vehicular a un solo carril, bajo control del personal de la concesión encargada del corredor, mientras se adelantan las verificaciones técnicas y de seguridad.

Recompensa y llamado a la ciudadanía

El mandatario departamental indicó que la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana para esclarecer este ataque contra la infraestructura vial y permitir la judicialización de los responsables.

Las autoridades reforzaron la presencia en el sector y reiteraron el llamado a la comunidad para suministrar información a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar la seguridad en este eje que conecta a Antioquia con el Eje Cafetero.