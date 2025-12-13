Explosivo obliga al cierre total de la vía Pacífico Tres entre Antioquia y Caldas

La Pintada, Antioquia

La concesión Pacífico Tres confirmó el cierre total en la Unidad Funcional 5, sector Puente Guavita, tras la activación de un artefacto explosivo en la madrugada de este sábado.

Un artefacto explosivo instalado en la vía concesionada de Pacífico Tres obligó al cierre total del corredor vial en la Unidad Funcional 5, Puente Guavita, en el sector de Arquí­a (PR 79+650), en límites entre La Pintada, Antioquia, y Supía, Caldas, según confirmó la concesionaria a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información entregada, la afectación se registró en la madrugada de este sábado 13 de diciembre, lo que generó daños en la infraestructura y llevó a suspender completamente el tránsito vehicular mientras se evalúan las condiciones de seguridad para los usuarios.

En el lugar hacen presencia unidades del Ejército Nacional, la Policía y personal técnico de la concesionaria Pacífico Tres, quienes adelantan labores de verificación, inspección y análisis estructural del tramo impactado, con el fin de determinar cuándo podrá restablecerse la movilidad de manera segura.

La concesionaria indicó que el tránsito permanecerá cerrado hasta nueva orden y que se informará oportunamente sobre la reapertura del corredor. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los canales oficiales, mientras avanzan las investigaciones para establecer los responsables del ataque.