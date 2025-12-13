Estrategia “Medellín es como Vos” entregó casi 50.000 reconocimientos ciudadanos

Medellín, Antioquia

La estrategia “Medellín es como Vos” fortaleció su apuesta de reconocimiento ciudadano a través de 614 culteras entregadas a equipos territoriales, con las que se otorgaron 49.120 cultas a habitantes que contribuyeron al cuidado y la convivencia en el Distrito. Esta iniciativa, tras un año de implementación, alcanzó a 22.352 personas beneficiadas en las 16 comunas y cinco corregimientos.

Este programa busca promover comportamientos en las personas que contribuyen a una mejor convivencia y al cuidado de la ciudad. La estrategia reconoce, agradece y visibiliza a los ciudadanos que, a través de su forma de actuar, promueven un cambio en la cotidianidad, basado en las normas sociales y la influencia social.

Durante el primer semestre del año, la campaña “En Medellín las cosas importantes se hacen a tiempo” se orientó a promover los días correctos para sacar la basura. En el segundo semestre, la iniciativa “Qué Orgullo Medellín” se centró en fortalecer el sentido de pertenencia, la confianza y el amor por la ciudad.

Laboratorios comunitarios impactaron en ocho barrios

Adicionalmente, se ejecutaron 20 Laboratorios de Cultura Ciudadana con procesos de intervención comunitaria. Estos laboratorios abordaron temas centrales como el ruido, la disposición de residuos, la confianza y la tenencia responsable de animales de compañía.

En ese sentido, la estrategia llegó a barrios como Alfonso López, Pedregal, Santo Domingo, La Floresta, Boston, Loreto, La Milagrosa y Villa Hermosa, entre otros.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, confirmó la continuidad de la estrategia: “Seguiremos trabajando el año entrante en agendas que se acercan a la separación de residuos orgánicos, que van a tratar asuntos como el ruido, que afecta la convivencia, y la riña, que es un componente importante de cultura ciudadana”.

La Administración Distrital presentó la Encuesta de Cultura Ciudadana, una medición clave para evaluar cambios en los comportamientos, las percepciones y los niveles de confianza de la población.