En Cartagena Secretaría de Educación Distrital ofrece becas universitarias para 2026

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la gestión de la Secretaría de Educación Distrital, realizará este martes, 16 de diciembre, una Feria Universitaria dirigida a egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena, con el propósito de acercarles la oferta académica y los beneficios del programa Becas Cartagena 500 años.

La jornada se llevará a cabo en la Institución Educativa INEM, José Manuel Rodríguez Torices, en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y está pensada como un espacio de orientación integral para que los jóvenes conozcan las oportunidades de acceso a la educación superior y cuenten con acompañamiento directo durante su proceso de postulación.

La feria universitaria contará con una agenda integral de orientación, que incluirá espacios informativos con la participación de distintas instituciones de educación superior, las cuales presentarán su oferta académica, programas, modalidades de estudio y requisitos de ingreso.

Asimismo, la Secretaría de Educación Distrital dispondrá de un punto de atención para resolver inquietudes generales de estudiantes y padres de familia sobre el programa Becas Cartagena 500 Años, sus requisitos, etapas del proceso y rutas de acompañamiento.

La jornada también incorporará un test vocacional, orientado a la motivación, la reflexión y la toma de decisiones informadas frente al proyecto de vida y la elección profesional de los jóvenes.

Adicionalmente, se habilitará una sala de informática para brindar apoyo directo a los estudiantes en el proceso de inscripción y diligenciamiento del formulario en la plataforma de ICETEX.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó la importancia de esta iniciativa como una apuesta estratégica por el futuro de la juventud cartagenera.

“Desde esta administración estamos firmemente comprometidos con abrir las puertas de la educación superior a más jóvenes de nuestra ciudad. Cada beca representa una oportunidad real para transformar vidas, cambiar futuros y generar un impacto positivo en las próximas generaciones de Cartagena”, afirmó.

La secretaría de Educación recordó que los trámites para acceder a las Becas Cartagena 500 años son gratuitos y no requieren de intermediarios.