Universidad de Cartagena, sexta a nivel nacional en convocatorias de Minciencias

La institución reafirmó su posición como referente en investigación a nivel nacional tras los resultados finales de la Convocatoria 957 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, mismos que actualizan la información proveniente de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y los investigadores del país, sus actividades y los resultados logrados.

En estos, el alma mater alcanzó 124 grupos clasificados y destacada participación de sus investigadores.

El rector, Willian Malkun Castillejo, destacó que “los grupos de investigación de la Universidad de Cartagena desempeñan un papel fundamental en la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado. Como institución hemos impulsado estrategias orientadas al fortalecimiento de la investigación formativa, clave para el desarrollo del talento humano en ciencia, tecnología e innovación.”

De acuerdo con la Resolución 1531 de 2025, Minciencias clasificó y reconoció 6.322 grupos de investigación en todo el país, Unicartagena clasificó así: 10 grupos en categoría A1, la más alta del sistema nacional; 24 grupos en categoría A, 16 en categoría B, 65 en categoría C Y 9 grupos reconocidos por el Ministerio, para un total de 124 grupos, lo que representa un incremento cercano al 20 % frente a la convocatoria anterior.

Este avance posiciona a la institución en el sexto lugar a nivel nacional por número de grupos de investigación; a su vez, continúa siendo la primera de la región Caribe y la quinta entre las universidades públicas del país en esta materia.

Este logro refleja el avance significativo de la institución en la consolidación de capacidades científicas, en relación con los objetivos del Plan de Desarrollo 2022–2026 “Hacia una Universidad Transformadora y Humanista.”

El vicerrector de Investigaciones, Harold Gómez Estrada, destacó que estos resultados son producto de un trabajo conjunto institucional: “Hemos venido trabajando desde hace años para fortalecer las capacidades de nuestros grupos. Hoy la Universidad cuenta con una dinámica investigativa robusta que se expresa en la calidad, la actividad y la consolidación de nuestros grupos en el sistema nacional.”

Más de 200 investigadores reconocidos y un crecimiento sostenido en producción científica

En el marco de la convocatoria 957-2024, Minciencias también categorizó a 207 docentes de planta de la Universidad de Cartagena, de los cuales 3 son Investigador Emérito (IE); 75 Investigador Sénior (IS); 38 Investigador Asociado (I) y 91 Investigador Junior (IJ), un indicador que reafirma el compromiso institucional con la formación avanzada y la excelencia académica.

Durante 2025, la Universidad logró más de 410 publicaciones indexadas en Scopus, una de las principales plataformas de revistas científicas del mundo, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la producción académica de los grupos y docentes investigadores.

Este fortalecimiento investigativo ha sido posible gracias a una inversión institucional sistemática. En el presente año se destinaron aproximadamente 6.400 millones de pesos provenientes de las Estampillas Pro Universidad de Cartagena, orientados a proyectos, publicaciones, doctorados, semilleros y movilidad investigativa.

“Tradicionalmente hemos sido fuertes en el área de la salud, que hoy representa el 25% de nuestra producción científica. Pero hemos visto avances notables en ingeniería, especialmente en ingeniería de software y sistemas, y en ciencias económicas, que incluso publican en conjunto con grupos de salud,” Enfatizó Harold Gómez.

Asimismo, resaltó el papel de los 12 doctorados activos como dinamizadores de la producción científica en áreas como educación, ingeniería, ciencias económicas y ciencias toxicológicas.

Este desempeño consolida a la Universidad de Cartagena como un referente en investigación a nivel nacional y demuestra el fortalecimiento de sus procesos científicos, reflejando el compromiso institucional con la investigación de impacto y la generación de conocimiento pertinente para el Caribe colombiano y el país.