Alcaldía de Rionegro sanciona a dueños de restaurante por peligroso uso de bengalas

Rionegro, Antioquia

La Alcaldía de Rionegro confirmó que impuso sanciones a los responsables de un establecimiento comercial de comidas tras un video que documentó el uso de bengalas en la vía, una conducta que viola el Decreto Municipal que prohíbe la pólvora y el Código Nacional de Policía.

La Administración Municipal inició una investigación inmediata tras conocerse el video, donde varias personas del establecimiento se enfrentaron con bengalas en la calle. Este acto fue considerado por las autoridades como “irresponsable y peligroso” para la ciudadanía y las edificaciones cercanas.

El trabajo articulado con la Policía Nacional permitió identificar a los responsables y aplicar medidas correctivas según lo establecido en el Código Nacional de Policía. Adicionalmente, se activaron los trámites administrativos por el incumplimiento directo del Decreto Municipal que prohíbe el uso de pólvora en Rionegro.

La conducta registrada y aceptada por los infractores violó el Artículo 30 del Código Nacional de Policía, que sanciona la manipulación de pirotecnia sin cumplir los requisitos legales.

Alcaldía asegura que no hubo atenuantes

La Alcaldía enfatizó que las sanciones fueron aplicadas sin ningún atenuante, a pesar de que el establecimiento emitiera un video de disculpas públicas. La ley local prohíbe sin excepciones el uso, porte, venta o manipulación de pólvora o artículos pirotécnicos en todo el territorio de Rionegro.

La administración indicó que continuará vigilando la vía pública para evitar actos que pongan en riesgo a la ciudadanía, advirtiendo que cualquier comportamiento similar recibirá sanciones inmediatas.