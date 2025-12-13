Liga Colombiana

¡La mejor salida de la historia del FPC! Así fue el recibimiento al Junior en la final de la Liga

El Metropolitano y la afición del ‘tiburón’ tuvieron un recibimiento nunca antes visto en el fútbol colombiano, a la altura de los mejores de la historia

Se disputa la primera final del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de este 2025, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima disputan la popular estrella navideña y buscan consolidar un gran año, en el que han sido dominantes y han encontrado un equilibrio entre el buen juego y resultados positivos.

Este viernes 12 de diciembre, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que es casa de la Selección Colombia, se vistió de gala, la afición para nada decepcionó y llenó el estadio, sin embargo, la imagen más impactante llegó en el momento de la salida de ambos equipos, puesto que los seguidores del ‘tiburón’, con bengalas y fuegos artificiales, tuvieron, quizá, el mejor recibimiento de la historia del FPC.

De hecho, la salida fue tan espectacular que recordó a la de la semifinal de la Copa Libertadores 2024 entre River Plate y Atlético Mineiro en el estadio Más Monumental, o en la semifinal de la Copa Sudamericana del mismo año entre Racing y Corinthians, ambas tuvieron un estadio que se consumió por el color de las bengalas y la pirotecnia.

