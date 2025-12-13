Presidente del Medellín recibió millonaria multa de parte del Comité Disciplinario de la Dimayor

El Comité Disciplinario de la Dimayor, en su más reciente resolución, anunció una millonaria sanción económica para el presidente del Medellín, José Raúl Giraldo, por sucesos presentados en la primera fecha de los pasados cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

“Sancionar al señor José Raúl Giraldo Gómez, en su calidad de presidente de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con multa de veinticinco (25) SMMLV consistentes en treinta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil quinientos pesos ($35.587.500), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF: en el partido disputado por la 1 fecha de Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-11, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.“, informa la resolución.

Los motivos de la millonaria sanción al directivo del Poderoso se deben, según el oficial del partido Junior Vs. Medellín, a que “En la pista atlética se encontraba el accionista del equipo visitante Sr Raúl Giraldo y Gerente Deportivo Sr Federico Spada, los cuales en el entretiempo se acercaron al cuerpo arbitral a protestar decisiones arbitrales”.

Medellín, en su defensa, reconoció que Raúl Giraldo sí se encontraba en la pista atlética del estadio Metropolitano; no obstante, argumenta que su diálogo con el oficial del partido siempre fue sin presionar o protestar sus decisiones durante el juego.

“No obstante, es necesario precisar —y así lo demuestra el video adjunto — que el señor Giraldo sostuvo una breve interacción verbal; sin embargo, no se observa en la video gestualidad exaltada, tono confrontativo, intento de presión ni conducta que permita inferir una protesta o un cuestionamiento directo hacia los oficiales del partido. Su comportamiento es sereno y no implica interferencia alguna en el desarrollo del encuentro", dicen en su defensa.

Sin embargo, Raúl Giraldo no fue el único miembro del Medellín sancionado; Federico Spada, gerente deportivo del club antioqueño, también recibió una multa económica, además de algunas fechas de suspensión.

“Sancionar al señor Federico Spada, Gerente Deportivo de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con suspensión de tres (3) fechas y multa de cuatro millones doscientos setenta mil quinientos pesos ($4.270.500), por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 1ª fecha de Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.“, se informa en la misma resolución.