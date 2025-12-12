Nacional vs. Medellín, final de Copa Colombia: fecha, hora y cómo seguir el partidazo de ida

Atlético Nacional se enfrentará nuevamente con Independiente Medellín, pero en esta ocasión disputarán el partido de ida de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot. Ambos equipos van con el mismo objetivo, coronarse campeón con la institución y no caer derrotado ante su rival de patio.

El Verdolaga fue el primer finalista del campeonato luego de golear al América de Cali 6-3 en el marcador global. Mientras que el Poderoso selló su clasificación tras derrotar 2-1 a Envigado. Resultado que llevó a que la definición de la Copa Colombia fuera un clásico paisa.

La novedad de para este partido es que el técnico Diego Arias no podrá contar con el jugador Simón García, quien fue expulsado por acumular doble tarjeta amarilla en el partido de vuelta de las semifinales contra América, una baja sensible para el equipo Verdolaga, ya que el defensa se ha convertido en una pieza clave.

Posible alineación de Atlético Nacional

David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, César Haydar, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá; Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias

Posible alineación de Independiente Medellín

Eder Chaux; Brayan León, Kevin Mantilla, Esneyder Mena, Juan Arizala; Alexis Serna, José Ortiz, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera; Léider Berrío.

DT: Alejandro Restrepo

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín se disputará este sábado 13 de diciembre a partir de las 5:00 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y mediante la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.