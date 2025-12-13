INVÍAS anuncia inversiones de más de 15 billones de pesos para “Caminos para la paz”

ECONOMÍA

El Instituto Nacional de Vías (Invías) presentó su rendición anual destacando inversiones por $3,5 billones de pesos en infraestructura vial, conectividad regional y atención de emergencias en todo el país.

Durante el balance, el director general (e) de Invías, Jhon Jairo González, subrayó que la infraestructura vial tiene una dimensión social y cultural.

“Cada vía y cada proyecto fortalece los procesos comunitarios, culturales y económicos, especialmente en territorios históricamente excluidos”, afirmó.

Entre los principales anuncios se destacó la aprobación del CONPES 4161, que destina $15 billones para la ejecución de 22 proyectos de Vías para la Paz, con intervención de 1.550 kilómetros en 15 departamentos.

Asimismo, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total benefició este año a 319.730 personas en 260 municipios, generando más de 12.800 empleos mediante obras como placa huella.

En la red vial nacional, se hicieron inversiones superiores a $2,5 billones en obras estratégicas como la Variante de Ciénaga (Magdalena–Atlántico), el túnel Daza en Nariño, el corredor Retorno–Calamar en Guaviare y la vía del Paletará en Cauca.

En materia fluvial, la entidad ejecutó proyectos de mejoramiento y construcción de muelles por más de $67.800 millones, beneficiando a cerca de 189.000 habitantes que dependen del río como principal medio de comunicación, en departamentos como Chocó, Antioquia, Caquetá, Casanare, Guaviare y Córdoba.

Durante 2025, Invías también atendió 876 emergencias viales, principalmente por la ola invernal, con inversiones por $17.800 millones, y reportó recaudos por $619.802 millones en 36 estaciones de peaje, recursos destinados al mantenimiento de la red vial nacional.

Con estos resultados, Invías reafirmó su compromiso de avanzar en una infraestructura vial que promueva la justicia social, la equidad territorial y el desarrollo sostenible, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional.