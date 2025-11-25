Consejo Superior de la Uniatlántico estudia revocatoria de designación del rector Leyton Barrios

Instalaciones de la Universidad del Atlántico y en el círculo el candidato Leyton Barrios.

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico aprobó la apertura de una actuación administrativa para dar claridad al proceso de designación del rector Leyton Barrios, elegido para el periodo 2025–2029.

La decisión busca despejar dudas sobre lo actuado, en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Durante una extensa sesión de diez horas, se debatieron dos propuestas:

Propuesta A: Iniciar actuación administrativa para resolver la solicitud de revocatoria directa del acto de designación de Leyton Barrios, conforme a lo establecido en el artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Propuesta B: Trasladar al rector los documentos presentados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para su evaluación y decisiones correspondientes.

Finalmente, la Propuesta A obtuvo mayoría con cinco votos a favor, emitidos por:

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico.

Melissa Obregón, designada del presidente de la República.

Juan Carlos Bolívar, delegado del MEN.

Marley Vanegas, representante de los profesores.

Guillermo Rodríguez, representante de los exrectores.

El presidente del Consejo Superior y gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, subrayó que “el propósito es garantizar transparencia en el proceso y reafirmar la defensa de la autonomía universitaria, al asegurar que los programas académicos se desarrollen sin contratiempos”.

La Propuesta B recibió cuatro votos a favor de parte de los siguientes consejeros:

Representante estudiantil, Ángely Díaz Cordero.

Representante de egresados, Abraham González.

Representante de directivas académicas, Miguel Antonio Caro.

Representante de gremios, Manuel Fernández.

Traslado a autoridades competentes

El gobernador Verano dio instrucciones al secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder Orfale, para que dé traslado a las autoridades competentes de los informes de presuntas falsedades que ha presentado el Ministerio de Educación Nacional durante el Consejo Superior.

De la misma manera, para que la Gobernación del Atlántico realice las acciones administrativas y judiciales con miras a revisar la validez de la designación del rector.

Con esta decisión, el Consejo Superior inicia un proceso administrativo que permitirá esclarecer el procedimiento de designación y garantizar que las actuaciones institucionales se ajusten a la legalidad y a los principios de transparencia que rigen la Universidad del Atlántico.