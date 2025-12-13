JEP cita a exmilitares de la IV Brigada a Audiencia de Reconocimiento en Medellín
La JEP citó a antiguos militares de la IV Brigada a reconocer crímenes cometidos entre 2004 y 2007 en Antioquia, como parte de la Audiencia de Verdad y Responsabilidad.
Medellín, Antioquia
La segunda parte de la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Antioquia – Caso 03 se llevará a cabo entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025 en Medellín. Este caso investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocidas popularmente como “falsos positivos”.
En esta fase de la audiencia, antiguos integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional han sido llamados a reconocer crímenes ocurridos específicamente en Medellín y en diferentes regiones de Antioquia. Los hechos investigados por la JEP se registraron entre los años 2004 y 2007.
Unidades de la IV Brigada llamadas a responder
La JEP convocó a antiguos miembros de cuatro unidades adscritas a la IV Brigada. Entre los citados se encuentran exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR 5), el Batallón de Ingenieros No. 4 ‘Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), el Batallón de Infantería No. 10 ‘Atanasio Girardot’ (BIGIR) y el Batallón de Infantería No. 32 ‘Pedro Justo Berrío’ (BIPEB).
La Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se realizará en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT, sede Medellín, a partir de las 7:00 a.m. durante las tres fechas.
El proceso de reconocimiento de responsabilidades ante la JEP busca esclarecer los hechos ocurridos y determinar las sanciones propias para los comparecientes, en medio de la investigación del Subcaso Antioquia – Caso 03.