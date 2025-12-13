JEP cita a exmilitares de la IV Brigada a Audiencia de Reconocimiento en Medellín

AME3582. MEDELLÍN (COLOMBIA), 23/01/2025.- Personas observan La Escombrera este jueves, en Medellín (Colombia). Los cuatro cuerpos que han sido encontrados en La Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín, corresponden a personas que fueron ejecutadas y víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de esa ciudad colombiana entre 2002 y 2003, informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). EFE/STR / STR ( EFE )

Medellín, Antioquia

La segunda parte de la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Antioquia – Caso 03 se llevará a cabo entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025 en Medellín. Este caso investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocidas popularmente como “falsos positivos”.

En esta fase de la audiencia, antiguos integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional han sido llamados a reconocer crímenes ocurridos específicamente en Medellín y en diferentes regiones de Antioquia. Los hechos investigados por la JEP se registraron entre los años 2004 y 2007.

Unidades de la IV Brigada llamadas a responder

La JEP convocó a antiguos miembros de cuatro unidades adscritas a la IV Brigada. Entre los citados se encuentran exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR 5), el Batallón de Ingenieros No. 4 ‘Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), el Batallón de Infantería No. 10 ‘Atanasio Girardot’ (BIGIR) y el Batallón de Infantería No. 32 ‘Pedro Justo Berrío’ (BIPEB).

La Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se realizará en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT, sede Medellín, a partir de las 7:00 a.m. durante las tres fechas.

El proceso de reconocimiento de responsabilidades ante la JEP busca esclarecer los hechos ocurridos y determinar las sanciones propias para los comparecientes, en medio de la investigación del Subcaso Antioquia – Caso 03.