Entre el 15 al 21 de diciembre, Afinia suspenderá el servicio de energía en varias poblaciones

Las labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

LUNES, 15 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva, barrio Sitio Nuevo y carrera 12a con calle 19, barrio San José.

Circuito Bocagrande 7 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 4 con carrera 2 y 3, calle 11 y calle 10, corregimiento Bocachica.

Circuito Candelaria 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 95 con calle 8b, barrio Villa Hermosa.

Circuito Chambacú 4 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 15 con calle 60, barrio Canapote.

Circuito El Carmen 2 de 7:50 a. m. a 5:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 43 con calle 23, barrio Juan Fernando Hollman.

Circuito El Carmen 3 de 7:10 a. m. a 4:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 44 con calle 25, barrio Las Flores; carrera 45 con calle 28b, barrio 7 de agosto; carrera 42 con calle 28, barrio Pueblo Nuevo; carrera 46 con calle 25, barrio Santander.

Circuito Marialabaja 1 de 8:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Maria La Baja: carrera 15 con calle 1h, sector El Recreo.

Circuito Santa Barbara de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: carrera 3 con calle 15, barrio La Esperanza.

Circuito Ternera 6 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: diagonal 26 entre carrera 16 y 17, sector: cancha sintética La Premier 26.

MARTES, 16 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de Villanueva: barrio El Pueblo, barrio Loma Fresca.

Circuito Bayunca 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Clemencia: carrera 12 y 13 con calle 1, barrio El Milagro.

Circuito Bosque 6 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Avenida Campo Alegre con carrera 23, barrio Manga.

Circuito Cospique 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 4 con Calle del Ferrocarril, barrio Arroz Barato.

Circuito San Pablo de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: carrera 10 con calle 16, barrio Recreo.

Circuito San Luis de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Simití: corregimientos: San Luis de Simití y Sabana de San Luis.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de Talaigua Nuevo.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana del Municipio de Santa Ana y zona rural de Santa Ana, sectores: Tapia, Batalla, Jaraba.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana Cicuco y zonas rurales: Caño Hondo, Punta de Cartagena.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo, Sectores: vía Talaigua Nuevo - Talaigua Viejo, Talaigua Viejo - Santa Barbara de Pinto y sectores aledaños. Casco urbano y rural: Talaigua Viejo, Patico, Ladera de San Martin, Barro Blanco, El Provenir, San Pedro y sectores aledaños.

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 7:50 a. m. a 8:20 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa, Villanueva: Zona Rural de Santa Rosa: Finca Las Palmeras, Finca Las Mercedes, Finca La Ciénaga, Finca La Paz, Finca El Socorro, Finca La Parrilla, Finca Puente El Chorro, Finca Monte Carmelo, Finca La Popita, Finca La Cerdenía, Via Santa Rosa - Villanueva. Zona Urbana De Villanueva: Barrio Miraflores, Barrio Pradillo, Barrio Campo Alegre, Barrio Las Flores, Barrio La Esperanza, Barrio Sitio Nuevo, Barrio Con Colon, Barrio Miraflores, Barrio El Caño Via Algarrobo, Barrio La Loma, urbanización Villa Camila, Calle Cabrero, Calle Principal. Zona rural de Villanueva: Cipacoa, Finca Rosio, Finca El Paraíso, Finca Doña Rosa, Finca Alto Putumayo, Finca Rancho Grande, Finca Palo De Agua, Finca Virgen Del Carmen, Finca Vijagual, Finca Mora Linda, Finca La Carolina, Finca El Paraíso, Finca El Edén, Finca Santa Mónica.

Circuito Bayunca 1 de 7:50 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: transversal 13 con calle 19ª, barrio San José.

Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: carrera 12 con calle 13, barrio 20 de Julio.

Circuito El Carmen 3 de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 37 con calle 24, barrio El Páramo.

Circuito El Carmen 3 de 7:40 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 40 con calle 27, barrio Pueblo Nuevo.

Circuito Mamonal 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zona Rural de Cartagena: vía Mamonal Kilómetro 3, Zona Franca.

Circuito Mamonal 9 de 9:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zona Rural de Cartagena: Conjunto Los Laureles, sector: Barú.

Circuito Manzanillo 3 de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zona rural de Cartagena: Manzanillo del Mar, vía Manzanillo, sector: Capriela - Serena del Mar.

Circuito San Blas de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona rural de Simití: Piedra Candela, La Y, Finca Villa Natalia, Finca Puerto Limón, Finca Puerto Bambú, Finca Santa Mónica, Finca Sadai, Finca Plan Bonito, Finca Paz del Rio, Finca Panjamo, Finca Mira Bien, Finca Lios Badillo, Finca Las Palmeras, Finca Las Combas, Finca La Providencia, Finca La Playa, Finca La Esperanza, Finca La Coquera, Finca La Belleza, Finca El Paraíso, Finca El Diamante, Finca El Choly, Finca Doña Maria, Finca Canta Gallo, Finca Bellavista.

Circuito Ternera 3 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 78 con calle 30b, barrio Santa Mónica.

Circuito Villa Estrella 4 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 92 Con Transversal 73c, sector: El Pozón.

Circuito Zaragocilla 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 5a entre calles 37a y 37b, barrio Olaya Herrera.

JUEVES, 18 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de Villanueva: calle 11, barrio Las Flores; Calle 14 con carrera 14 sector Plaza; calle 12 con carrera 11, barrio Colón.

Circuito Bayunca 2 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: carrera 16 con calle 13, barrio 20 de Julio.

Circuito Bayunca 3 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Arroyo de Las Canoas, Carretera vía Al Mar, Kilómetro 28 Arroyo Grande.

Circuito Bocagrande 5 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 3 con calle 4, barrio Bocagrande.

Circuito Chambacú 8 de 8:20 a. m. a 8:50 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrio Getsemaní: Calle Larga con carrera 8b, Antiguo Banco Sudameris, Davivienda.

Circuito Chambacú 8 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrio Getsemaní: Calle del Arsenal.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, Vía El Peqon - El Peqoncito, Vía El Peqoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito y sectores aledaños.

Línea 614 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de los municipios de San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Calamar, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo, Repelón (Atlántico), y sectores aledaños. Corregimientos de Repelón (Atlántico): Villa Rosa, El Porvenir.

Circuito Ternera 13 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: carrera 29 con calle 12, urbanización Los Manguitos.

VIERNES, 19 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: Barrio Sitio Nuevo y carrera 12a con calle 19, barrio San José.

Circuito Bayunca 2 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de Clemencia: Barrio La Candelaria, Barrio Carrizal, Barrio Cordialidad, Barrio Cooperativo, Barrio Callarena, Barrio Caracolí, Barrio Loma Fresca, Barrio El Carmen.

Circuito Bosque 3 de 7:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 23 con diagonal 19, barrio Chino.

Circuito Bosque 3 de 7:50 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 25b con calle 29b1, barrio Chino.

Circuito Candelaria 2 de 6:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 58a con calle 8b, barrio 20 de Julio Sur.

Circuito Chambacú 1 de 7:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 21 con calle 65ª, Republica del Caribe.

Circuito Chambacú 12 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 21a con calle 25, barrio Manga.

Circuito Chambacú 12 de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 22 con calle 25ª, Barrio Manga.

Circuito El Carmen 3 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: desde la carrera 47 hasta la carrera 54 con calle 32 hasta la calle 38, barrio El Prado.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona rural de Guamal: San Antonio, Pampan, Murillo.

SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 17 con calle 15, sector: La Plaza.

Circuito Bayunca 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: carrera 16 con calle 12, barrio El Papayal.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, Barrio: Villa Hermosa y la carrera 96a entre las calle 1 calle 3 y carrera 92b entre las calles 3 hasta la calle 1 sector Campo Bello III.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 10:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, Vía El Peqon - El Peqoncito, Vía El Peqoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 1 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Barrio San Rafael, Finca: San Rafael, Finca, Avícola La Palmera, Finca La Andrés, Represa Uchi Martelo, Finca La India, Sectores Vía Zambrano El Carmen Km 25 Y Sectores Aledaños.

Circuito El Carmen 3 de 7:50 a. m. a 5:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 32 con calle 28ª, barrio El Silencio.

Circuito Gambote 1 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Arjona: desde la carrera 55 hasta la carrera 62 con calle 44b, sector: El Limonar.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Margarita: Barrio Arriba, Barrio Centro, Barrio Abajo. Zona Rural De Margarita: Chilloa, Doña Juana, Botón de Leiva, Zafiro, Los Trapiches, Los Trapiches, Cantera.

DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 7:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 17 con calle 7ª, barrio Sagrado Corazón de Jesús.

Circuito Bayunca 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: carrera 15 con calle 14, barrio 20 de Julio.

Línea 573 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de los municipios de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, Guamal, San Martín de Loba y Los Corregimientos: San Antonio, La Pacha, El Rubio, El Sudan, Colorado, Puerto Rico, Tiquisio Nuevo, Puerto Coca, Chimi, Buenos Aires, La Victoria, La Unión, La Rufina, Minas De Santa Cruz, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, San Isidro, Juana Sánchez, Felipe Eduardo, Los Negritos, Tamalamequito, San Roque, Bellavista, Sitio Nuevo, Carretero, Guaimaral, Hatoviejo, La Ceiba, La Puntica, Los Andes, Playas Blancas, Salvadora, Pedregosa, Ricaurte, Urquijo.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 10:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural del Municipio El Peñón. Zona Rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, Vía El Peqon - El Peqoncito, Vía El Peqoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito y sectores aledaños.