Calamar enfrenta crítico índice de recaudo y pérdidas de energía: según Afinia habrá cortes

Ante los altos niveles de pérdidas de energía y el bajo recaudo, Afinia, filial del Grupo EPM, puso en marcha acciones orientadas a mejorar la calidad, seguridad y sostenibilidad del servicio en el municipio de Calamar, al norte de Bolívar.

Como parte de las acciones que la regulación habilita, fueron activados los Periodos de Continuidad Concertada (PCC) en la zona urbana, donde están concentrados 5.101 usuarios.

Para garantizar la continuidad del servicio bajo el esquema PCC, la empresa socializó los alcances de estas medidas con las comunidades y autoridades municipales y nacionales, incluyendo Alcaldía, Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Superintendencia de Servicios Públicos.

La períodos de discontinuidad del servicio se aplicarán los martes y jueves, (de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., seis horas por día).

El panorama financiero del servicio en este municipio es especialmente crítico: el índice de recaudo apenas alcanza el 35% del total facturado, ubicando a Calamar como el segundo municipio con menor nivel de pago en la zona norte del departamento.

En materia de pérdidas de energía, y tomando como referencia el comportamiento de los equipos de medida entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los alimentadores de la subestación Calamar registran pérdidas anuales cercanas a 18,988 GWh, equivalentes a 1,58 GWh mensuales (76,7%) entre los 5.101 usuarios. Esto representa una pérdida promedio por usuario de 296 kWh.

Con la energía que actualmente se pierde por no poder ejecutar los trabajos requeridos, sería posible abastecer completamente al municipio de María La Baja.

Además de la activación del PCC, Afinia ha venido desarrollando diversas acciones técnicas y sociales para fortalecer la prestación del servicio en el municipio.

Desde inicios de 2025 se han reemplazado transformadores averiados. Las mediciones de carga realizadas revelaron un hallazgo preocupante: el 75% de los transformadores evaluados operan por encima del límite máximo permitido.

Esta sobrecarga representa un riesgo significativo; sin embargo, la empresa enfrenta un obstáculo grave para solucionar esta situación: las restricciones de acceso al municipio para ejecutar revisiones y normalizar las instalaciones eléctricas.

Esta limitación impide implementar las acciones correctivas necesarias y genera riesgos para la continuidad del servicio, la integridad de la comunidad y la protección de la fauna, flora y el medio ambiente.

Afinia reafirma su compromiso con la prestación de un servicio eficiente, seguro y sostenible, e invita a los usuarios a asumir la corresponsabilidad de ponerse al día con sus facturas, condición esencial para garantizar la continuidad del suministro eléctrico, fundamental para la calidad de vida y el desarrollo del municipio.

La empresa hace un llamado a los gremios e instituciones locales para acompañar estas medidas, promover su comprensión y contribuir a minimizar los impactos en la comunidad, facilitando el acceso a las soluciones que ofrece la compañía.

Actualmente se evalúan los casos asociados a condiciones de salud que requieren garantía de continuidad, para lo cual las personas deben aportar la información completa que demuestre su dependencia del servicio eléctrico.