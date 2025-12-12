Super Wow cumple 12 años impulsando y dignificando la labor que realizan las manicuristas

En Colombia el servicio de uñas es uno de los más solicitados hoy en día por muchas personas, tanto así, que varias empresas y negocios que ofrecen este servicio, se han vuelto reconocidos por sus diseños únicos y más.

Algunas de estas franquicias ya operan por fuera de Colombia, expandiéndose cada vez más. Este es el caso de Súper Wow, empresa dedicada a la belleza de uñas y al diseño de productos de cuidado personal, esto se ve reflejado en su propia marca de esmaltes.

Es así que la marca celebra doce años en los que ha tenido como objetivo, dignificar este trabajo que, antes, se consideraba de “bajo estrato” o incluso, no era considerado una profesión. Asimismo, ha logrado que más de 900 mujeres trabajen, apoyando también a aquellas mujeres que son madres cabezas de familia.

Nacimiento de la marca y su apoyo hacia las mujeres

Super Wow nació luego de que Liliana Franco, diseñadora industrial, y Andrés Torres, administrador de empresas, comenzaran la marca con el objetivo de resignificar la belleza en el cuidado de uñas, destacando que, junto al diseño y la ingeniería, se pueden crear nuevos estándares.

Unos de los compromisos principales de Super Wow, es el compromiso con social y la dignificación del oficio de los y las manicuristas, detallando lo siguiente:

Más del 50% del talento humano son mujeres que cabezas de hogar, que para asegurar su crecimiento, la marca creó la SuperWow Academy, una academia que se hizo con un propósito, y es que sus trabajadoras se vuelvan “unas duras” en el oficio.

Asimismo, Liliana Franco habló acerca de cómo ha sido la visión y misión de Super Wow desde que la fundó: “Cuando fundé Super Wow, mi propósito iba más allá de pintar uñas; se trataba de devolverle el valor y el poder económico a la manicurista”.

Expansión y crecimiento sostenible

“El crecimiento sostenido y rentable a doble dígito año a año es el resultado directo de nuestra sólida estructura de operación y de la escalabilidad del modelo de franquicias. Hemos logrado consolidar la marca no solo como un referente social, sino como un negocio atractivo y replicable en la región, lo que nos permite seguir invirtiendo en la profesionalización de las manicuristas”, esto fue lo que manifestó Andrés Torres sobre el crecimiento de Super Wow.

Esta empresa ha logrado ofrecer más de un millón de servicios al año, puesto que, también, maneja dos enfoques se complementan entre sí:

Expansión impulsada por el modelo de franquicias, que permite la apertura de ocho a diez tiendas al año.

La capacidad para diseñar y formular toda una línea de productos de belleza y cuidado personal bajo su propia marca, los cuales se comercializan en las tiendas de Super Wow.

