Sigue en aumento la cifra de lesionados por pólvora en Caldas ya son 19 los quemados

Manizales

La temporada decembrina en el departamento de Caldas se ha visto empañada por un aumento en el número de personas lesionadas debido a la manipulación de pólvora.

Según el último reporte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, cuatro nuevos casos se sumaron a la estadística en las últimas horas, elevando la cifra total de quemados a 19 en lo que va de diciembre.

Incremento cercano al 200%

La preocupación de las autoridades sanitarias es evidente debido a que el incremento de lesionados es significativamente alto.

El reporte oficial indica que la cifra actual representa un aumento cercano al 200% en comparación con los casos registrados durante el mismo periodo del año 2024.

Este drástico aumento subraya la necesidad de intensificar las campañas de prevención y control.

4 menores de edad en las estadísticas

Dentro de los 19 casos reportados hasta la fecha, cuatro involucran a menores de edad, una realidad que alarma especialmente a la Subdirección de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. J

orge Rubio Jiménez, subdirector de la entidad, hizo un llamado vehemente a los padres y cuidadores para que extremen las precauciones y eviten por completo que los niños y adolescentes tengan contacto con cualquier tipo de material pirotécnico.

Municipios donde se reportan los nuevos casos

Los cuatro nuevos lesionados fueron reportados en distintos municipios del departamento, evidenciando que la problemática no se concentra en un solo punto.

Se registraron casos en la capital caldense, Manizales, y en los municipios de Salamina y Anserma, en este último, fueron reportados dos casos el mismo día, lo que sugiere un foco de riesgo particular en esta localidad.

A la fecha, dos de los 19 lesionados se encuentran hospitalizados debido a la seriedad de las quemaduras y traumatismos sufridos.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas reitera a la comunidad la importancia de celebrar sin pólvora y denuncia que su venta y manipulación a manos de personal no autorizado está prohibida y será sancionada.