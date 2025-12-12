Gas vehicular dejó de ser la opción más económica para los taxistas en Manizales

Manizales

El incremento en los precios del gas vehicular a nivel nacional, está afectando seriamente la economía del gremio de taxistas en Manizales.

Según sus voceros, el uso de este combustible dejó de ser rentable y ahora está llevando a muchos conductores a considerar regresar a la gasolina como opción principal, sin tener en cuenta que muchos propietarios de los vehículos en el pasado hicieron importantes inversiones en convertir sus vehículos para que recibieran gas como combustible.

El presidente del Concejo de Manizales y líder del gremio de taxistas, Julián Osorio, aseguró que la situación es crítica, especialmente porque, según él, el Gobierno Nacional incumplió la promesa hecha hace dos años de ofrecerles una tarifa diferencial para el gas.

“Hace 2 años prometió dar una tarifa diferencial, la tarifa diferencial nunca llegó. Lo que hizo fue enredar y enredar (..) pero hay algo más preocupante, si los taxistas nos están escuchando, hagan de inmediato el cambio, el desmonte ya de gas, quiten ya el gas porque el gas definitivamente hoy es más costoso, el costo por kilómetro en un vehículo a gas es de $1.745″, dijo el concejal.

El gas dejó de ser la opción más económica para trabajar

Un estudio técnico sobre la canasta del transporte en Manizales revela un cambio significativo en los costos operativos, según lo evidencío el concejal

Costo por kilómetro (vehículo a gas): $1.745

Costo por kilómetro (vehículo a gasolina): $1.684

“Lo anterior, significa que hoy andar un vehículo a gas cuesta 61 pesos más por kilómetro que usar gasolina, lo que elimina por completo el supuesto ahorro que históricamente ofrecía este combustible”, indicó Julián Osorio.

El gremio advierte una crisis mayor en 2026

“Debido a la falta de exploración de gas en el país y a la creciente dependencia de las importaciones, se proyecta un aumento que podría oscilar entre 300 y 500 pesos por metro cúbico el próximo año”, destacó el líder gremial quien insistió en que los taxistas a nivel nacional deben tomar medidas urgentes frente a la situación que se hace insostenible principalmente para el “taxista de a pie” como lo denomina, profundizando el impacto económico sobre los conductores.

Negociaciones tarifarias

La problemática y el análisis llega justo cuando se adelantan las negociaciones tarifarias con las administraciones municipales para el año 2026, por lo que desde el gremio afirman que es indispensable que estas nuevas cifras se tengan en cuenta para proteger, especialmente, al conductor de los taxis, que es quien asume directamente los costos operativos del vehículo.

Según Osorio, propietarios y empresas tienen mayor capacidad de gestión y negociación, mientras que los conductores que trabajan mediante arriendo del taxi son quienes resultan más afectados.