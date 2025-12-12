Siete vallecaucanos jugarán la final del Fútbol Profesional Colombiano entre Junior y Tolima

Esta noche se disputará el juego de ida en la final de la Liga Colombiana 2025-II entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, ambos clubes llegan a la instancia definitiva con jugadores vallecaucanos en su plantilla, serian siete los jugadores que aspiran alzar la copa este semestre.

Por el lado del Tolima, la presencia vallecaucana inicia desde atrás, el caleño Juan Mera, defensor central de 23 años se consolidó en la línea defensiva pijao gracias a su fortaleza aérea y lectura táctica.

En zona de volantes aparece Cristian Trujillo, nacido en Dagua, un mediocampista de 27 años que se ha convertido en el termómetro del equipo por su capacidad de recuperación y salida limpia.

El ataque también tiene acento vallecaucano con Jader Quiñones, extremo de Florida, 24 años, desequilibrante y clave en las transiciones rápidas. A ellos se suma Jeison Mena, volante creativo caleño de 23 años, una de las piezas que mejor interpreta el juego interior del técnico Lucas González.

Cuota vallecaucana en Junior

Por el otro lado, Junior también llega con sangre vallecaucana en su estructura titular. En la defensa, el experimentado José Cuenu, central nacido en Guacarí hace 30 años, aporta jerarquía, recorrido y liderazgo.

Por la banda izquierda estará Yeison Suárez, lateral de 28 años nacido en Cali, quien se ha ganado la titularidad gracias a su intensidad física y aporte ofensivo.

Y en el ataque sobresale el nombre más resonante de todos; el caleño Yimmy Chará, extremo con trayectoria internacional en Brasil, México y Estados Unidos, quien llega como el vallecaucano con la hoja de vida más extensa y como uno de los jugadores llamados a inclinar la serie.

Datos adicionales de esta final

Los dos entrenadores finalistas pasaron por equipos vallecaucanos, pero nunca lograron llegar a una final dirigiendo en Cali.

Lucas González dirigió al América de Cali entre junio de 2023 y enero de 2024.

entre junio de 2023 y enero de 2024. Alfredo Arias estuvo en Deportivo Cali en dos etapas: 2020–2021 y el torneo Apertura 2025.

El arbitro del partido de esta noche, Carlos Betancur, es también vallecaucano