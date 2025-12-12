Dado de baja cabecilla del Frente 57 de disidencias Farc en el centro del Valle

El Ejército Nacional dio de baja a alias Maikol, señalado cabecilla de finanzas del Frente 57 de las disidencias de las Farc, durante combates registrados en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

La operación se desarrolló en la vereda La Arenosa, en medio del Plan de Campaña Ayacucho Plus, donde tropas sostuvieron enfrentamientos durante dos días contra integrantes de este grupo guerrillero narcotraficante.

El resultado: dos muertos en desarrollo de operaciones militares, entre ellos alias Maikol.

En la zona fueron incautadas dos armas cortas y una granada de mano, elementos que —según las autoridades— eran utilizados para actividades delictivas en el suroccidente del país.

Alias Maikol era señalado de coordinar homicidios, recaudar extorsiones y administrar los recursos ilícitos de la estructura insurgente.

“Su neutralización representa un golpe a la capacidad financiera y operativa del Frente 57, que mantiene injerencia en zonas rurales de Tuluá y localidades cercanas", explicó la Tercera Brigada del Ejército en un comunicado.

El cabecilla tenía además órdenes judiciales vigentes por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas, entre otros delitos.

A este resultado se suma la captura anunciada por la Policía Valle en las últimas horas: alias Juan José, de 23 años, presunto integrante de las redes de apoyo urbano de esta misma disidencia, con presencia criminal en Sevilla y Caicedonia, norte del Valle.

Las investigaciones establecieron que el joven llevaba más de cinco años dentro de la organización, cumpliendo funciones logísticas y financieras. Por su rol y peligrosidad, era considerado un objetivo de alto valor por las autoridades.