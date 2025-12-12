¿Quién es Catalina Gómez Ángel? La periodista colombiana que cuenta la guerra desde adentro

Antes de convertirse en una de las periodistas latinoamericanas con mayor trayectoria cubriendo conflictos, Catalina Gómez Ángel era una joven pereirana que escribía una tesis sobre Irán para su maestría en Relaciones Internacionales. Esa investigación la llevó a visitar el país como turista a los 32 años y, dos años después, a tomar la decisión definitiva: tramitar permisos, mudarse a Teherán y aprender farsi.

En 2011 ya vivía allí por completo. En ese país conoció a Kaveh Kazimi, su pareja durante casi dos décadas, y a su suegra, Janume Gol, una mujer que le mostró, desde lo íntimo, lo que significaba resistir a las imposiciones estatales. “Cada 21 de marzo, esa mujer celebraba el sizdah bedar en su jardín, bailando y tomando con libertad pese a las restricciones sobre el cuerpo y el comportamiento femenino” recuerda Catalina. Para ella, esa escena se convirtió en una clave para comprender la “revolución del velo” y la resistencia cotidiana que sostiene la vida en Irán.

Catalina Gómez Ángel

La vida de Catalina Gómez Ángel en Teherán

Desde Teherán comenzó a viajar por la región documentando historias en Egipto, Afganistán, Líbano, Turquía, Gaza, Nepal, Siria e Irak. Primero a través de un blog en Semana y luego publicando en El Tiempo, La Vanguardia de Barcelona, El Mundo de Madrid, France 24 y RCN.

A pesar del peligro que corría cubriendo la guerra, Catalina no quería quedarse sin trabajo, tenía claro que el suyo dependía de vender historias, y de mantener la libertad editorial, que le permitiera al público conocer historias reales, aunque eso no garantizara estabilidad económica. Entre viajes e historias encontraba refugio en pequeños escapes a una cabaña frente al nevado Damavand o en viajes a Roma para ver a su mejor amiga, la escritora Marta Orrantia.

Así cubre la guerra en Ucrania: Su nuevo hogar

Su llegada a Ucrania ocurrió una semana después de iniciada la invasión rusa. Desde entonces vive en Kiev y cubre el conflicto. “A mí me interesan la historia, el contexto, la cultura de un país y la naturaleza del entramado político –que muchas veces es la suma de muchos conflictos–, pero sobre todo, me interesan las personas de a pie y su cotidianidad” señala. Y es allí donde se distancia del estereotipo del corresponsal que grita frente a la cámara durante un bombardeo.

Una escena que resume la esencia de su trabajo es en Kramatorsk, en donde se encontraba con Victoria otra periodista colombiana, mientras compartían una pizza junto a un escritor y un comisionado de paz que visitaban Ucrania, un misil impactó el restaurante. Victoria resultó gravemente herida y murió horas después. La noticia internacional giró alrededor del escritor, quien sobrevivió y anunció un libro. Catalina prefirió guardar silencio y procesar el horror sin espectacularidad. “Todas las experiencias de la guerra merecen ser contadas”, diría luego, “pero yo prefiero hacerlo de a poquitos y poner el foco en sus verdaderos dolientes”.

Esa misma mirada guió el documental que dirigió para Caracol sobre los colombianos que combatieron en Ucrania. Aunque no quedó completamente satisfecha con el corte final, la experiencia le permitió entender mejor la relación de los soldados colombianos con el conflicto y cuestionar cómo se suele subestimar su conocimiento militar.

Catalina Gomez Ángel

Documentar la guerra no la ha dejado inmune al desgaste. Con frecuencia se enfrenta a medios que esperan más contenidos con menos recursos. “A veces siento que quieren que me convierta en mujer maravilla”, admite. Su método, sin embargo, no cambia: “Mi trabajo implica sentarse a escuchar por horas a un entrevistado, no para extraer un full o un entrecomillado, sino para entender su vida, recordar la conversación sobre cine que tuve con la comandante kurda de 25 años y luego ver su foto porque cayó en combate, o reencontrarme con el conductor o el productor de campo local que ahora tiene un hijo, yo no cubro los enfrentamientos nada más, sino la guerra en toda su complejidad” asegura la periodista.

Cómo son los días en Ucrania: Catalina Gómez Ángel

Instalada en Kiev, Catalina se desplaza con frecuencia hacia los frentes. En los primeros meses de la guerra atravesaba carreteras rojas con música a todo volumen para tapar los estallidos. Hoy, con el auge de los drones, el protocolo cambió: viajan al atardecer, en silencio absoluto, atentos al zumbido que podría significar un ataque.

Tras la muerte de Victoria aceptó la ayuda psicológica de la Women Journalist Foundation para prevenir estrés postraumático. No fue fácil reconocer que lo necesitaba. “Pensé que estaba bien”, dice, “pero me di cuenta de que debía pedir ayuda antes de que la cosa cogiera ventaja”. Después de tantos años en zonas de conflicto, su cuerpo reacciona automáticamente: tirarse al piso, cubrirse la cabeza, interpretar cada ruido estrepitoso. “No es exageración”, explica. “Es un deber. Jamás me he tomado esto como un juego”.

Mientras tanto, trabaja en un proyecto muy personal: un largometraje sobre la transformación de Irán durante las dos últimas décadas. La idea acompaña sus viajes, así como el recuerdo de su madre y la costumbre de contarle a su padre cada una de sus batallas, incluso ahora que su nombre suena más que nunca por el Premio internacional de Periodismo David Beriain que recibió en España.

Para Catalina, sin embargo, lo importante sigue siendo lo mismo desde aquel primer viaje a Teherán: comprender a la gente, narrar lo que ocurre cuando la guerra deja de ser noticia y se convierte en vida cotidiana, y seguir cubriendo los conflictos del mundo con la convicción de que la historia completa solo aparece cuando alguien se sienta a escuchar.

