Muere escritora ucraniana Victoria Amelina, herida en el bombardeo de Kramatorsk

La escritora ucraniana Victoria Amelina, de 37 años, quien resultó herida en el bombardeo ruso de Kramatorsk ocurrido el pasado 27 de junio, ha muerto a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque, que costó la vida a doce personas, según fuentes locales.

Amelina se encontraba en una pizzería en el momento del ataque con el también escritor colombiano Héctor Abad y el que fuera Alto Comisionado para la Paz de la presidencia de Colombia Sergio Jaramillo.

Jaramillo y Abad sobrevivieron al ataque con heridas leves, igual que la periodista también colombiana Catalina Gómez, que cenaba con ellos en el momento del impacto del misil.

Sergio Jaramillo y Héctor Abad hablan por primera vez después del ataque en Ucrania

El pasado martes 27 de junio se conoció un bombardeo, en el que fueron víctimas el escritor Héctor Abad Faciolince y el ex consejero de paz Sergio Jaramillo. Ambos se encontraban en una pizzería en la región de Kramatorsk, Donetsk, una de las más golpeadas por la guerra en el territorio ucraniano.

De acuerdo a las autoridades de Ucrania, el atentado dejó 10 personas fallecidas, tres de ellas menores de edad y 50 heridos aproximadamente.

El exconsejero de paz comentó en Caracol Radio: “Nos encontramos bien. Héctor no tuvo golpes. Yo sufrí uno fuerte en la pierna por una viga, pero no fue nada grave, solo un hematoma. Catalina está bien, pero Victoria está en un estado crítico en el hospital”.

Héctor Abad indicó: “Esto fue espantoso. Yo estoy bien. Salí ileso completamente, tenía muchas manchas en la ropa, pero no tuve ninguna herida. La explosión a mí me tiró al suelo, parecía muy herido, pero Victoria estaba sentada, limpia, impecable, pero no nos respondía. Uno entiende que las esquirlas van a la loca y pueden caerle a uno en la cabeza”.