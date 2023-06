Catalina Gómez: “El comunicado de Rusia es absurdo, no reconocen que esto es una guerra”

El pasado martes 27 de junio se conoció la noticia de un bombardeo, del cual fueron víctimas el escritor Héctor Abad Faciolince, el exconsejero de paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez, mientras se encontraban compartiendo en una pizzería popular en la región de Kramatorsk, Donetsk, una de las más golpeadas por la guerra en el territorio ucraniano.

Tras el hecho, Gómez, decidió no continuar con su recorrido por el país, sino quedarse cuidando a su colega, Victoria Amelina, quién se encontraba con ellos y sufrió graves afectaciones en el ataque, que según información de las autoridades y servicios de emergencia de Ucrania, dejó un saldo de 10 personas fallecidas, 3 de ellas menores de edad y 50 heridos aproximadamente.

Un momento estas bebiendo un sorbo de agua y al siguiente, el infierno. #kramatorsk pic.twitter.com/78gal9aWPa — Catalina Gómez Ángel (@catapluma) June 28, 2023

En conversación con 6Am Hoy por Hoy de Caracol Radio, la periodista aseguró que Victoria está en el hospital y permanece en cuidados intensivos, en estado crítico. Mientras que ella está bien, pero triste.

“No entiendo cómo pasó, porque yo estaba al lado de Victoria hombro con hombro, no entiendo cómo estoy bien… lo que vivimos fue un infierno”, dijo.

La periodista narró que sintió el misil antes de que cayera a tierra. “Me ha pasado muchas veces que he sentido misiles encima de mi cabeza, entonces tengo como el oído entrenado, alcancé a tirarme un poco al piso, a gritarles a ellos que se tiraran”.

Respecto a la respuesta de la Embajada de Rusia sobre el ataque, en donde aseguraron que “con mucho pesar” se habían enterado de estos “acontecimientos” y que no era lugar para que se encontraran los distinguidos colombianos probando la comida local, Gómez dijo que se trata de un absurdo.

“El comunicado es absurdo porque para empezar ellos hablan de un lugar bélico, ellos no reconocen que esto es una guerra, para ellos esto sigue siendo una misión especial. Es absurdo pensar que la ciudad del Donbas, en donde está el corazón de la guerra, no hay militares y que los militares no son personas que van a comer. La gente que estaba ahí no son militares que estaban en el frente de batalla peleando, ahí no estaban armados… habían jóvenes y personas mayores de descanso”.

La periodista destacó la resiliencia del pueblo ucraniano y la forma en como para ella han enfrentado el conflicto, aseguró que la forma que tienen para poder superar día a día esta serie de ataques, es continuar con la vida y sus tareas cotidianas.

