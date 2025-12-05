100 Nuevos Líderes: historias que están transformando Colombia

100 Nuevos Líderes de Colombia es un nuevo paso en la iniciativa lanzada por Caracol Radio y El País América en 2023 para reconocer a todas aquellas personas que trabajan por la transformación del país. | Foto: Caracol Radio

El próximo viernes 12 de diciembre, la Universidad EAN será escenario del Foro 100 Nuevos Líderes de Colombia, un espacio que reunirá iniciativas y experiencias que están impulsando cambios en inclusión, emprendimiento, tecnología, participación ciudadana y liderazgo regional.

El evento se proyecta como un punto de encuentro para visibilizar proyectos que buscan soluciones a problemas sociales, económicos y culturales desde distintas regiones y sectores del país.

Uno de los ejes principales del foro será la innovación tecnológica y su aplicación para resolver problemáticas locales. En un contexto donde la digitalización y la tecnología transforman la manera en que las personas se comunican, trabajan y participan en la sociedad, resulta crucial explorar cómo herramientas como la tecnología blockchain, la inteligencia artificial y los proyectos de innovación social pueden fomentar modelos de emprendimiento más eficientes y responsables.

En cuanto al liderazgo, el encuentro explorará diversas experiencias que muestran cómo se enfrentan barreras estructurales y se defienden los derechos de comunidades históricamente excluidas. Se tendrá en cuenta cómo estas acciones contribuyen a la inclusión y la equidad, y cómo este enfoque es relevante para comprender los procesos de transformación social y la consolidación de derechos en distintos territorios.

Otro de los temas del evento será el emprendimiento y la consolidación de proyectos sostenibles evaluando su impacto económico y social. Además, se destacará la innovación en la gestión pública, la seguridad, la salud y la educación, para reflejar los aprendizajes que surgen de la experiencia práctica, la toma de decisiones estratégicas y la capacidad de adaptación ante los desafíos.

El evento también pondrá la mirada en las regiones y el desarrollo territorial, resaltando proyectos que fortalecen comunidades, dinamizan la economía local y promueven la inclusión. Ofreciendo la oportunidad de reconocer la articulación de esfuerzos locales y nacionales para generar cambios sostenibles y duraderos en los territorios.

Finalmente se abordará temas de bienestar emocional, masculinidades y salud mental, reconociendo que el desarrollo social y la resiliencia comunitaria no dependen únicamente de la dimensión económica o institucional sino de factores internos que influyen en la construcción de procesos sostenibles y la participación. El análisis de estas experiencias permite comprender la relevancia de fortalecer la estabilidad emocional en contextos de cambio social.

Con un recorrido por tecnología, derechos, emprendimiento, seguridad, salud, educación, democracia, desarrollo territorial y bienestar emocional, el Foro 100 Nuevos Líderes de Colombia se proyecta como un espacio para visibilizar las iniciativas que están transformando el país desde distintas perspectivas y también reflexionar sobre los desafíos estructurales que enfrenta Colombia y cómo distintas acciones, pueden contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, resiliente e innovadora.