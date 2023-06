Sergio Jaramillo y Héctor Abad narran en 6AM el horror de la guerra desde Ucrania

En medio de la guerra en Ucrania que no cesa, Sergio Jaramillo y el poeta Héctor Abad Faciolince hablaron en 6AM Hoy por Hoy sobre la fortaleza que caracteriza a los ucranianos. En la entrevista, fueron partícipes de una explosión en una estación de gasolina en Kramatorsk, en el Donbás, en donde habían pasado hace 5 minutos y pudieron ver a la policía llegar. De esto tienen dos teorías: la primera es que fue propiciada por un avión ruso que acababa de pasar o que fueran los restos de un misil ruso que tumbó la defensa aérea. Así viven los civiles en Ucrania, en cualquier momento les cae algo del cielo en la cabeza. ¡Aguanta Ucrania!

El pasado 27 de junio, se completaron 489 días de la guerra entre Rusia y Ucrania. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron nuevos avances en el este y el sur del país, al tiempo que los dirigentes ucranianos pidieron a sus socios que aceleren el envío de armas para aprovechar las tensiones provocadas por la rebelión del grupo Wagner en las estructuras de poder rusas.

Y es que, nunca antes en 23 años de poder, el presidente ruso, Vladímir Putin, se había visto en una situación tan delicada como la actual. Durante años el Kremlin había protegido a la empresa militar privada Wagner, cuyos mercenarios habían defendido con las armas los intereses rusos. Pero el jefe de este ejército, el empresario Yevgueni Prigozhin, se levantó contra su antiguo aliado.

Jaramillo impulsa la campaña ¡Aguanta Ucrania! una iniciativa que busca levantar la voz de América Latina contra la guerra y en solidaridad con ese país.

A la fecha se han sumado a la iniciativa líderes sociales, escritores, artistas y sociedad civil, con el propósito de visibilizar en la agenda mundial, la crisis humanitaria que viven millones de ucranianos y enviar un mensaje de resistencia y esperanza a esta población.

“Es un pueblo que no se rinde. Bajamos a la región del Donbas, en donde está la parte más dura de la guerra para expresarle nuestra solidaridad a la gente, para mostrar que América latina le importa lo que están haciendo que les importa el sufrimiento y sobre todo hablamos con la gente del común... estamos acercando a Ucrania y a Américalatina”, contó Jaramillo.

Además, dijo que la manera que tiene la ciudadanía de no rendirse es seguir con sus vidas de manera común y corriente, “es algo increíble de ver. Esa gente está decidida a no rendirse, a no entregar su país y lo que requieren es apoyo. Tienen toda clase de necesidades, además del apoyo moral”.