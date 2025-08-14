En Armenia anuncian ceremonia religiosa en memoria de Miguel Uribe Turbay, aquí les contamos

Armenia

Los voceros del Centro Democrático del Quindío anunciaron que el domingo 17 de agosto se llevará a cabo una ceremonia religiosa en memoria del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El acto denominado “Una oración por Miguel y Colombia” se llevará a cabo a las 12 del mediodía en la parroquia María Reina ubicada en el comando de la Policía, Quindío en la Avenida Centenario al norte de Armenia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Pedro León Martínez, integrante del Centro Democrático del Quindío y lo que han vivido como partido esta semana por la muerte del senador Miguel Uribe “indudablemente una tristeza muy grande nos embarga por este vil asesinato a este precandidato presidencial Miguel Uribe en nuestro partido centro democrático. Pero esto nos lleva primero a sentir un dolor muy profundo, segundo hacer un llamado a todo el pueblo colombiano, al pueblo quindiano, que actuemos con cordura.

Y agregó “la esposa de Miguel ha pedido que, por favor, que esto no sea para que vaya a haber revueltas, para que haya retaliaciones en Colombia, pero lo que sí tiene que quedar muy claro, muy claro para los colombianos, para los quindianos es que exigimos a las autoridades, a la fiscalía que este crimen no puede quedar impune, cómo no puede quedar impune ningún crimen, ninguna clase de asesinato que se cometa en Colombia.

Foto: Cortesía Centro Democrático en el Quindío Ampliar

Si yo pienso diferente a otro no me hace enemigo de nadie, por favor, cero odios, eso es lo que le pedimos a nuestro pueblo colombiano y en este caso aquí este humilde servidor Pedro León del Partido Centro Democrático en el Quindío, dice mi libro favorito que ama a tu prójimo como a ti mismo, por favor, cero odios, entendamos que todos no podemos estar pensando de la misma manera, puntualizo el exdiputado del centro democrático del Quindío.