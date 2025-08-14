En Armenia anuncian ceremonia religiosa en memoria de Miguel Uribe Turbay, aquí les contamos
Desde el centro democrático y la invitación a la oración y dejar el odio
Pedro León Martínez, Centro Democrático Quindío
Foto: Cortesía Centro Democrático en el Quindío
Armenia
Los voceros del Centro Democrático del Quindío anunciaron que el domingo 17 de agosto se llevará a cabo una ceremonia religiosa en memoria del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El acto denominado “Una oración por Miguel y Colombia” se llevará a cabo a las 12 del mediodía en la parroquia María Reina ubicada en el comando de la Policía, Quindío en la Avenida Centenario al norte de Armenia.
Contexto:
En Caracol Radio Armenia hablamos con Pedro León Martínez, integrante del Centro Democrático del Quindío y lo que han vivido como partido esta semana por la muerte del senador Miguel Uribe “indudablemente una tristeza muy grande nos embarga por este vil asesinato a este precandidato presidencial Miguel Uribe en nuestro partido centro democrático. Pero esto nos lleva primero a sentir un dolor muy profundo, segundo hacer un llamado a todo el pueblo colombiano, al pueblo quindiano, que actuemos con cordura.
Y agregó “la esposa de Miguel ha pedido que, por favor, que esto no sea para que vaya a haber revueltas, para que haya retaliaciones en Colombia, pero lo que sí tiene que quedar muy claro, muy claro para los colombianos, para los quindianos es que exigimos a las autoridades, a la fiscalía que este crimen no puede quedar impune, cómo no puede quedar impune ningún crimen, ninguna clase de asesinato que se cometa en Colombia.
Si yo pienso diferente a otro no me hace enemigo de nadie, por favor, cero odios, eso es lo que le pedimos a nuestro pueblo colombiano y en este caso aquí este humilde servidor Pedro León del Partido Centro Democrático en el Quindío, dice mi libro favorito que ama a tu prójimo como a ti mismo, por favor, cero odios, entendamos que todos no podemos estar pensando de la misma manera, puntualizo el exdiputado del centro democrático del Quindío.