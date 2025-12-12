María Cecilia Londoño, científica que convirtió los datos en una herramienta para rescatar especies

Desde niña, María Cecilia Londoño sintió curiosidad por la vida. Una clase de fotosíntesis que vio en su escuela despertó en ella la fascinación por los procesos naturales y, con el tiempo, su interés por comprender la biodiversidad. Esos prematuros sentimientos en el futuro la llevaron a convertirse en una de las investigadoras más influyentes de Colombia.

Quién es la investigadora María Cecilia Londoño: Esta es su historia

Hoy, a sus 45 años, Londoño es copresidenta de GEO BON, la red de monitoreo de biodiversidad más grande del mundo, y una de las mentes detrás de Biomodelos, una plataforma pionera para mapear especies en el país.

Entre tanto, su infancia estuvo marcada por el contacto con la naturaleza; campamentos, montes, fincas y documentales que alimentaban su deseo de explorar. Más tarde en su vida estudió Biología, con especial interés en los murciélagos, animales que investigó durante su pregrado y maestría pese a los riesgos que implicaban los desplazamientos a zonas rurales en la década del 2000.

El uso de datos para proteger ecosistemas enteros

Su rumbo cambió cuando viajó a México para cursar un doctorado en la UNAM. Allí descubrió el potencial de las grandes bases de datos para planear estrategias de conservación más eficientes. En ese sentido, analizó información climática, registros de avistamientos y distribuciones geográficas para construir modelos capaces de predecir dónde pueden encontrarse determinadas especies.

Ese enfoque transformó su carrera tanto más cuanto su meta dejó de ser estudiar organismos “uno a uno” para luego ser el desarrollo de herramientas que le permitieran tomar decisiones informadas con el fin de proteger ecosistemas enteros. Gracias a ese trabajo, creó una base de datos con especies endémicas de Mesoamérica y los Andes tropicales, y con ello comprobó que el análisis masivo de datos es clave para optimizar recursos y priorizar áreas de conservación.

Así, en 2010 volvió a Colombia para integrarse al Instituto Humboldt, donde lideró la creación de Biomodelos, un sistema que combina modelamiento de datos y conocimiento experto para consolidar un mapa nacional de biodiversidad. De esta manera, la plataforma integra estadísticas de más de 9.000 especies entre aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, invertebrados y plantas y, además, se convirtió en un referente nacional para la toma de decisiones ambientales.

Liderazgo, ciencia y una voz para las mujeres en la investigación

Maria Cecilia Londoño también impulsó la creación de BioTablero, una herramienta que permite consultar indicadores clave sobre biodiversidad en todo el país. En tal sentido, su liderazgo fue fundamental para posicionar a Colombia como referente internacional en conservación, incluso en proyectos financiados por la NASA y otras agencias científicas.

BioTablero Instituto Humboldt Ampliar

Sin embargo, su camino no ha estado libre de retos. Para obtener sus logros debió enfrentar instituciones dominadas por hombres, eso, sin contar, la subvaloración por parte de las naciones del norte geográfico hacia los países del Sur Global. Aun así, insiste en que las mujeres científicas deben ocupar espacios más visibles y exigir reconocimiento por su trabajo.

Aunque pasa buena parte de su tiempo entre datos y modelos, nunca ha perdido su relación con el campo. Por eso, Londoño prefiere caminar por humedales, participar en expediciones y mostrarles a sus hijas la importancia de conocer ecosistemas como la Amazonía, desde la información puesta al servicio del cuidado de la naturaleza.