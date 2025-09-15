“La sostenibilidad debe ser un compromiso”: Instituto Humboldt

En la tercera jornada de la Cumbre Internacional Ambiental 2025, liderada por la CAR y la Cámara de Comercio, el director del Instituto Humboldt manifestó que “Colombia vive una triple crisis: ecosistémica, económica y social”. Producto de ello, añadió, es la falta de adopción de prácticas sostenibles que integren todas las esferas de la sociedad, desde el sector productivo y la ciencia hasta las comunidades.

En ese sentido instó a trabajar por el “estado de salud de los territorios” y sugirió crear una red que mantenga el cuidado de las zonas protegidas e impulse la productividad de las regiones, situando en el centro de la estrategia a las empresas como actores económicos catalizadores de los esfuerzos colectivos.

A continuación, la entrevista completa: