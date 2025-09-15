Sostenibilidad

“La sostenibilidad debe ser un compromiso”: Instituto Humboldt

Hernando García, director del Instituto, expresó que la responsabilidad con los ecosistemas es la única vía para corregir el modelo de desarrollo actual y garantizar vida en el planeta.

Hernando García, director del Instituto Humboldt. | Foto: Caracol Radio

En la tercera jornada de la Cumbre Internacional Ambiental 2025, liderada por la CAR y la Cámara de Comercio, el director del Instituto Humboldt manifestó que “Colombia vive una triple crisis: ecosistémica, económica y social”. Producto de ello, añadió, es la falta de adopción de prácticas sostenibles que integren todas las esferas de la sociedad, desde el sector productivo y la ciencia hasta las comunidades.

En ese sentido instó a trabajar por el “estado de salud de los territorios” y sugirió crear una red que mantenga el cuidado de las zonas protegidas e impulse la productividad de las regiones, situando en el centro de la estrategia a las empresas como actores económicos catalizadores de los esfuerzos colectivos.

A continuación, la entrevista completa:

