Tatiana Muñoz: la ‘profe’ de robótica que está formando a los científicos del futuro

Tatiana Muñoz, la profe que está llevando la robótica al corazón del Guaviare. | Foto: Camilo Castelblanco

En un departamento históricamente golpeado por el abandono estatal, la pobreza y el conflicto armado, la robótica se ha convertido en una puerta de entrada a la ciencia para miles de niños.

La responsable de ese cambio es Tatiana Muñoz, una joven bogotana de 27 años que ha construido en San José del Guaviare uno de los proyectos educativos más prometedores del país: Science Bot, una escuela que hoy atiende a 3.000 estudiantes, de los cuales 1.200 acceden becados.

Su trabajo ya llevó a niñas y niños del Guaviare a competir, y a ganar, en escenarios nacionales e internacionales, incluidos programas educativos de la NASA, torneos de First Lego y competencias como RoboJam. Ahora, además, impulsa la Ley de Robótica, que está a un debate de convertir esa disciplina en una materia obligatoria en los colegios colombianos.

Una escuela de robótica que transformó a un departamento

Tatiana llegó al Guaviare por accidente en 2020: tenía 22 años, un kit de robótica y un viaje truncado por la pandemia. Sin trabajo y con los recursos justos, empezó dictando clases virtuales a unos pocos estudiantes en Argentina. Pero un día vio a un grupo de niños jugando en la calle con palos. Bajó a mostrarles sensores, drones e inventos caseros y todo cambió.

El voz a voz estalló: Primero fueron 10, luego 40, después 80 niños que querían aprender cómo un robot podía mover una botella o cómo un drone podía seguir una ruta programada. Para 2021, los medios locales hablaban de la “profe de robótica que tenía revolucionado al barrio”.

Ese impulso se convirtió en Science Bot, una escuela que hoy trabaja con cinco colegios de San José del Guaviare, ofrece clases presenciales y virtuales en varios países, y desarrolla semilleros en zonas rurales, resguardos indígenas y antiguos ETCR.

Los resultados han sido históricos:

2022: Valeria Vega viaja a la NASA y ocupa el primer puesto del programa “Ella es astronauta”.

Valeria Vega viaja a la NASA y ocupa el del programa “Ella es astronauta”. 2023: Zully Romero repite la hazaña.

Zully Romero repite la hazaña. 2024: El equipo de Science Bot gana RoboJam en Medellín y clasifica a las finales de First Lego en Cartagena.

Es la primera vez que estudiantes del Guaviare alcanzan estas posiciones en robótica y tecnología.

Ley de Robótica para Colombia: un proyecto de Tatiana Muñoz

Tatiana sabe lo que significa que a un niño le cambien el rumbo. A los 12 años, una docente de su colegio en Usme la sacó de un entorno difícil y la llevó a competencias donde entendió que la ciencia podía ser un proyecto de vida. Desde entonces, replicar ese impacto se volvió su misión.

<b>“La ciencia y la tecnología les dan a los niños herramientas para transformar su realidad. </b>Y en regiones como el Guaviare, eso puede cambiar la historia de una familia entera" — Tatiana Muñoz

Por eso, en 2023 se unió al representante Jorge Quevedo, del Guaviare, para impulsar la Ley de Robótica, inspirada en un modelo que ya ayudó a desarrollar en Argentina. La iniciativa busca que todos los colegios del país incluyan robótica dentro del currículo escolar. Solo falta un debate para que sea aprobada.

El impacto social de la escuela Science Bot: Una misión que va más allá de la tecnología

Science Bot también se ha convertido en un proyecto social en el Resguardo de Barrancón, donde Tatiana enseña astronomía y robótica a niños del pueblo jiw. En Colinas, antiguo ETCR, trabaja con hijos de excombatientes para crear invernaderos inteligentes y en zonas donde el acceso a tecnología es nulo, lleva kits y crea laboratorios móviles.

Para ella, la robótica no es solo programación: es un refugio, una oportunidad y, sobre todo, un camino para que niños en riesgo encuentren nuevas opciones.

“En Guaviare veo mi propio pasado”, dice. “Por eso trabajo para que ellos tengan un futuro que nadie les dijo que era posible”.