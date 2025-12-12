¡Gran caída! Precio del café HOY, 12 de diciembre en Colombia: esto presentó la FNC en su informe

El café en un grano de importación que se le vende a otros países donde, ya, este insumo es reconocido. Investing presenta en tiempo real indicadores económicos dentro del mercado financiero de sobre diferentes divisas, productos, marcas y empresas.

Es así que para este 12 de diciembre, el precio del café en dólares es se estableció en 369,55 USD, esto representando una caída del 1,77 %, es decir, tuvo una caída de 6,65 USD. Asimismo, el precio del dólar en Colombia hoy fue de $3.810 pesos colombianos.

Precio del café HOY en Colombia 2025, para este 12 de diciembre

Todos los días la Federación Nacional de Cafeteros publica un informe en el que presenta el precio externo e interno de la carga de café, donde también muestra el valor de este grano en las principales ciudades del país, junto a su carga, arroba y kilo.

Teniendo en cuenta lo anterior, en dicho informe se presentó que, el precio del café hoy en Colombia 2025, 12 de diciembre, se estableció en $2.826.000 pesos colombianos. Loa que representa una gran disminución en comparación del día de ayer, 11 de diciembre, donde se cotizó en $2.878.000 pesos.

Esto quiere decir que tuvo una caída de $52.000 mil pesos. Por otro lado, el precio de la pasilla contenida, no ha presentado actualizaciones y se sigue cotizando sobre los 10.000 Kg/COP.

Además, en dicho informe se explica que el rendimiento de la pasilla de la siguiente manera:

Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14 Kg y merma del 19.00%.

Precio del café en las principales ciudades del país HOY, 12 de diciembre

La Federación Nacional de Cafeteros a diario publica un informe en el que brinda diferentes detalles acerca de varias características que posee este grano, ya sea sobre su comportamiento y entre otros puntos más. Es así que, este informe dio a conocer el precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 12 de diciembre:

ARMENIA — Carga: 2,826,500 | Kilo: 22,612 | Arroba: 282,650

— Carga: 2,826,500 | Kilo: 22,612 | Arroba: 282,650 BOGOTÁ — Carga: 2,825,250 | Kilo: 22,602 | Arroba: 282,525

— Carga: 2,825,250 | Kilo: 22,602 | Arroba: 282,525 BUCARAMANGA — Carga: 2,824,875 | Kilo: 22,599 | Arroba: 282,488

— Carga: 2,824,875 | Kilo: 22,599 | Arroba: 282,488 BUGA — Carga: 2,827,250 | Kilo: 22,618 | Arroba: 282,725

— Carga: 2,827,250 | Kilo: 22,618 | Arroba: 282,725 CHINCHINÁ — Carga: 2,826,375 | Kilo: 22,611 | Arroba: 282,638

— Carga: 2,826,375 | Kilo: 22,611 | Arroba: 282,638 CÚCUTA — Carga: 2,824,375 | Kilo: 22,595 | Arroba: 282,438

— Carga: 2,824,375 | Kilo: 22,595 | Arroba: 282,438 IBAGUÉ — Carga: 2,825,625 | Kilo: 22,605 | Arroba: 282,563

— Carga: 2,825,625 | Kilo: 22,605 | Arroba: 282,563 MANIZALES — Carga: 2,826,375 | Kilo: 22,611 | Arroba: 282,638

— Carga: 2,826,375 | Kilo: 22,611 | Arroba: 282,638 MEDELLÍN — Carga: 2,825,625 | Kilo: 22,605 | Arroba: 282,563

— Carga: 2,825,625 | Kilo: 22,605 | Arroba: 282,563 NEIVA — Carga: 2,824,750 | Kilo: 22,598 | Arroba: 282,475

— Carga: 2,824,750 | Kilo: 22,598 | Arroba: 282,475 PAMPLONA — Carga: 2,824,500 | Kilo: 22,596 | Arroba: 282,450

— Carga: 2,824,500 | Kilo: 22,596 | Arroba: 282,450 PASTO — Carga: 2,824,500 | Kilo: 22,596 | Arroba: 282,450

— Carga: 2,824,500 | Kilo: 22,596 | Arroba: 282,450 PEREIRA — Carga: 2,826,375 | Kilo: 22,611 | Arroba: 282,638

— Carga: 2,826,375 | Kilo: 22,611 | Arroba: 282,638 POPAYÁN — Carga: 2,826,625 | Kilo: 22,613 | Arroba: 282,663

— Carga: 2,826,625 | Kilo: 22,613 | Arroba: 282,663 SANTA MARTA — Carga: 2,828,125 | Kilo: 22,625 | Arroba: 282,813

— Carga: 2,828,125 | Kilo: 22,625 | Arroba: 282,813 VALLEDUPAR — Carga: 2,825,750 | Kilo: 22,606 | Arroba: 282,575

