Precio del café HOY, 11 de diciembre, según el cierre de la Bolsa de Nueva York: ¡Leve aumento!

El dólar en Colombia ha presentado cambios bruscos a lo largo del 2025, pues a inicios de año, se cotizaba sobre los $4.000 pesos. Hoy, en la actualidad, bajó tanto, que fue tema de análisis para varios expertos, puesto que el impacto podría llegar a ser positivo para algunos comerciantes que importaban insumos o productos para sus negocios y demás.

Es así que, el precio del café en dólares, según Investing, plataforma dedicada a presentar indicadores económicos en tiempo real. A su vez, también lo hace con marcas, divisas y el comportamiento de las mismas, dentro del mercado.

Teniendo en cuenta esto, según lo presentado por Investing, para este 11 de diciembre, el precio del café en dólares, se estableció en 375,75 USD, un incremento del 0,93 %, es decir, un aproximado de 3.45 USD.

Precio del café hoy en Colombia

La Federación Nacional de Cafeteros a diario publica un informe en el que brinda diversos detalles acerca del valor del café, esto teniendo en cuenta el cierre en la Bolsa de Nueva York. Siendo así, el precio del café hoy en Colombia, 11 de diciembre, es de $2.878.000 pesos. Esto representa un crecimiento leve en su valor, ya que el día de ayer, 10 de diciembre, su cotización fue de $2.877.000 pesos, es decir, tuvo un aumento de $1.000 pesos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida, no ha presentado actualizaciones en el informe diario de la federación, esto quiere decir que, se sigue cotizando sobre los 10.000 Kg/COP.

Además, en dicho informe se explica que el rendimiento de la pasilla de la siguiente manera:

Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14 Kg y merma del 19.00%.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 11 de diciembre

Así estableció la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en las principales ciudades de Colombia:

ARMENIA — Carga: 2,878,500 | Kilo: 23,028 | Arroba: 287,850

— Carga: 2,878,500 | Kilo: 23,028 | Arroba: 287,850 BOGOTÁ — Carga: 2,877,250 | Kilo: 23,018 | Arroba: 287,725

— Carga: 2,877,250 | Kilo: 23,018 | Arroba: 287,725 BUCARAMANGA — Carga: 2,876,875 | Kilo: 23,015 | Arroba: 287,688

— Carga: 2,876,875 | Kilo: 23,015 | Arroba: 287,688 BUGA — Carga: 2,879,250 | Kilo: 23,034 | Arroba: 287,925

— Carga: 2,879,250 | Kilo: 23,034 | Arroba: 287,925 CHINCHINÁ — Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838

— Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838 CÚCUTA — Carga: 2,876,375 | Kilo: 23,011 | Arroba: 287,638

— Carga: 2,876,375 | Kilo: 23,011 | Arroba: 287,638 IBAGUÉ — Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763

— Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763 MANIZALES — Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838

— Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838 MEDELLÍN — Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763

— Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763 NEIVA — Carga: 2,876,750 | Kilo: 23,014 | Arroba: 287,675

— Carga: 2,876,750 | Kilo: 23,014 | Arroba: 287,675 PAMPLONA — Carga: 2,876,500 | Kilo: 23,012 | Arroba: 287,650

— Carga: 2,876,500 | Kilo: 23,012 | Arroba: 287,650 PASTO — Carga: 2,876,500 | Kilo: 23,012 | Arroba: 287,650

— Carga: 2,876,500 | Kilo: 23,012 | Arroba: 287,650 PEREIRA — Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838

— Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838 POPAYÁN — Carga: 2,878,625 | Kilo: 23,029 | Arroba: 287,863

— Carga: 2,878,625 | Kilo: 23,029 | Arroba: 287,863 SANTA MARTA — Carga: 2,880,125 | Kilo: 23,041 | Arroba: 288,013

— Carga: 2,880,125 | Kilo: 23,041 | Arroba: 288,013 VALLEDUPAR — Carga: 2,877,750 | Kilo: 23,022 | Arroba: 287,775

