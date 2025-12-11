Precio del café HOY, 11 de diciembre, según el cierre de la Bolsa de Nueva York: ¡Leve aumento!
El café es uno de los granos más importante que exporta el país, conozca aquí su valor y la cotización del mismo en dólares
El dólar en Colombia ha presentado cambios bruscos a lo largo del 2025, pues a inicios de año, se cotizaba sobre los $4.000 pesos. Hoy, en la actualidad, bajó tanto, que fue tema de análisis para varios expertos, puesto que el impacto podría llegar a ser positivo para algunos comerciantes que importaban insumos o productos para sus negocios y demás.
Es así que, el precio del café en dólares, según Investing, plataforma dedicada a presentar indicadores económicos en tiempo real. A su vez, también lo hace con marcas, divisas y el comportamiento de las mismas, dentro del mercado.
Teniendo en cuenta esto, según lo presentado por Investing, para este 11 de diciembre, el precio del café en dólares, se estableció en 375,75 USD, un incremento del 0,93 %, es decir, un aproximado de 3.45 USD.
Precio del café hoy en Colombia
La Federación Nacional de Cafeteros a diario publica un informe en el que brinda diversos detalles acerca del valor del café, esto teniendo en cuenta el cierre en la Bolsa de Nueva York. Siendo así, el precio del café hoy en Colombia, 11 de diciembre, es de $2.878.000 pesos. Esto representa un crecimiento leve en su valor, ya que el día de ayer, 10 de diciembre, su cotización fue de $2.877.000 pesos, es decir, tuvo un aumento de $1.000 pesos.
Por otro lado, el precio de la pasilla contenida, no ha presentado actualizaciones en el informe diario de la federación, esto quiere decir que, se sigue cotizando sobre los 10.000 Kg/COP.
Además, en dicho informe se explica que el rendimiento de la pasilla de la siguiente manera:
- Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14 Kg y merma del 19.00%.
Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 11 de diciembre
Así estableció la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en las principales ciudades de Colombia:
- ARMENIA — Carga: 2,878,500 | Kilo: 23,028 | Arroba: 287,850
- BOGOTÁ — Carga: 2,877,250 | Kilo: 23,018 | Arroba: 287,725
- BUCARAMANGA — Carga: 2,876,875 | Kilo: 23,015 | Arroba: 287,688
- BUGA — Carga: 2,879,250 | Kilo: 23,034 | Arroba: 287,925
- CHINCHINÁ — Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838
- CÚCUTA — Carga: 2,876,375 | Kilo: 23,011 | Arroba: 287,638
- IBAGUÉ — Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763
- MANIZALES — Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838
- MEDELLÍN — Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763
- NEIVA — Carga: 2,876,750 | Kilo: 23,014 | Arroba: 287,675
- PAMPLONA — Carga: 2,876,500 | Kilo: 23,012 | Arroba: 287,650
- PASTO — Carga: 2,876,500 | Kilo: 23,012 | Arroba: 287,650
- PEREIRA — Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838
- POPAYÁN — Carga: 2,878,625 | Kilo: 23,029 | Arroba: 287,863
- SANTA MARTA — Carga: 2,880,125 | Kilo: 23,041 | Arroba: 288,013
- VALLEDUPAR — Carga: 2,877,750 | Kilo: 23,022 | Arroba: 287,775
