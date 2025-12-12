Gobierno deja abierta la vía a bombardeos en Norte de Santander

Norte de Santander.

Tras el consejo de seguridad realizado en Cúcuta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el gobierno está dispuesto a activar bombardeos contra estructuras armadas en Norte de Santander si las condiciones lo ameritan.

El jefe de la cartera fue claro en señalar que esta herramienta sigue vigente dentro de las capacidades legales del Estado.

“Si es del caso emplearemos operaciones aplicando todo el poder de la fuerza legítima del Estado, como los bombardeos”, afirmó, indicando que esta medida será utilizada bajo los protocolos establecidos: “Eso es una capacidad legal, es una fuerza legítima, existen normas para ello y nosotros la cumplimos cabalmente”.

El ministro insistió en que el objetivo es anticiparse a los ataques contra la fuerza pública y la población civil.

“No podemos permitir que ataquen algún CAI o a una estación militar…están atacando al Estado”, dijo al recordar el asesinato de dos policías en Cúcuta el pasado fin de semana, hecho que calificó como una señal de la agresividad de los grupos armados en la región.

Sánchez también advirtió que los responsables del reclutamiento de menores serán quienes asuman las consecuencias en eventuales operaciones aéreas: “Quien recluta a los menores es el responsable por la suerte de los menores combatientes”.

Añadió que, conforme a las políticas emitidas por el presidente de la República, “no dudaremos en actuar y emplear esta capacidad para proteger al pueblo colombiano”.

El ministro explicó que la estrategia se basa en la “neutralización anticipada”, apoyada en una mayor inteligencia y en la información ciudadana.

“La clave de la inteligencia es la información”, dijo, reiterando que estas operaciones buscan reducir la capacidad criminal de estructuras como el ELN y la disidencia de alias Calarcá, señaladas por múltiples hechos violentos en el departamento.

Sánchez aseguró que la fuerza pública continuará las acciones ofensivas mientras avanza el proceso de sustitución de economías ilegales y la inversión social.

Sin embargo, dejó claro que el componente militar seguirá firme: “Toda la fuerza pública…será empleada para neutralizar a quien intente atentar contra los colombianos”.