Entidad ambiental busca identificar los puntos más ruidosos del Valle de Aburrá

Valle de Aburrá

Con la instalación de 15 nuevos dispositivos de medición sonora, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad San Buenaventura, fortalecen la gestión acústica en Sabaneta, Itagüí y Copacabana, ampliando la cobertura para el monitoreo del ruido ambiental en la región.

Durante el primer semestre del año se instalaron los dispositivos piloto en el municipio de Envigado, facilitando la identificación de fuentes de ruido, su análisis y predicción; datos clave para la toma de decisiones a nivel ambiental e implementación de medidas de control detalladas en áreas residenciales, comerciales, industriales y de recreación.

Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, resaltó: “Con estos dispositivos alcanzamos 35 en el territorio metropolitano, lo que fortalece las capacidades de los municipios para comprender de manera más detallada y continua el ambiente acústico urbano, identificar las fuentes de ruido y, de este modo, contribuir a que las alcaldías determinen las zonas críticas contaminadas por ruido ambiental y tomen decisiones en la planificación y el control”.

Ubicaciones

El proyecto priorizó sectores particulares con impacto sonoro y proximidad a infraestructuras sensibles, como hospitales y colegios. En el municipio de Sabaneta se monitorea en La Florida, Betania, Ancón Sur y Prados de Sabaneta; en Itagüí, en los barrios San Fernando, Los Naranjos, San Pío, San Francisco y Simón Bolívar; y en Copacabana, en sectores como Machado, Simón Bolívar, María y La Asunción.

Por medio de este aplicativo web: https://gestionruidoiot.metropol.gov.co/. la ciudadanía puede consultar datos como intensidad, frecuencia en decibeles, variabilidad y fuentes de ruido.