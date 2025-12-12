El Tren de la Vida y la Esperanza inicia su recorrido navideño

Con la alegría propia de la temporada decembrina, el Tren de la Vida y la Esperanza, iniciativa emblemática de la Fundación Paz del Río, inició oficialmente su recorrido navideño este viernes 12 de diciembre, en un evento que contó con la presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Ambos destacaron el valor cultural y turístico del proyecto, así como su aporte a la economía de la región.

Durante el acto de inauguración, realizado en la estación férrea del barrio Nazaret en Nobsa, la ministra Rojas resaltó el compromiso del Gobierno Nacional con la recuperación y promoción del transporte férreo como motor de desarrollo.

“Este tren es un ejemplo de cómo las comunidades pueden transformar su historia en una experiencia turística sostenible y de alto impacto social”, afirmó.

A su vez, el gobernador Amaya celebró el crecimiento de la iniciativa y su aporte al turismo boyacense. “Cada año este recorrido conecta no solo municipios, sino también emociones, emprendimientos y tradiciones que hacen de Boyacá un territorio único”, señaló.

Tres vagones de lujo hechos en Boyacá

La directora de la Fundación Paz del Río, Catalina Devia, anunció que este año el tren cuenta con tres nuevos vagones de lujo, fabricados completamente en Boyacá, equipados con baño, aire acondicionado y asientos ergonómicos, además del tradicional vagón legado, que ha sido parte esencial de la experiencia para la comunidad durante años.

El recorrido navideño se extenderá hasta el 11 de enero de 2026, ofreciendo a visitantes y residentes una alternativa para vivir la Navidad de manera diferente, entre luces, música, gastronomía típica y un ambiente festivo propio del departamento.

Tres rutas para disfrutar la magia navideña

El Tren de la Vida y la Esperanza operará este año con tres rutas principales

Ruta Nobsa – Corrales

Funciona cinco días a la semana, con salida a las 6:15 p. m. desde la estación de Nazaret y regreso a las 10:30 p. m.

Tiquetes: $48.000 (vagón de lujo) y $43.000 (vagón legado).

Circuito completo (Nobsa – Paz del Río – Corrales)

Disponible martes y viernes, con salida a las 4:15 p. m. y retorno a las 10:30 p. m.

Tiquetes: $55.000 (lujo) y $50.000 (legado).

Ruta “Se Ilumina Corrales”

Diurna, del 17 de diciembre al 4 de enero, lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo.

Permite apreciar el paisaje, la planta industrial y el alumbrado navideño.

Tiquetes: $45.000 (lujo) y $40.000 (legado).

Capacidad y oferta turística

Los tres nuevos vagones de lujo permiten transportar a 156 personas, incluyendo espacios para personas con movilidad reducida. El vagón legado añade 60 pasajeros más, para un total de 216 viajeros por recorrido.

Durante el viaje, los asistentes podrán disfrutar de gastronomía tradicional boyacense, bebidas calientes, postres, música y actividades navideñas, todo pensado para ofrecer una experiencia inmersiva y familiar.

Impulso al emprendimiento local

La directora Devia destacó que el tren no solo es un atractivo turístico, sino también una plataforma para dinamizar la economía del sector. Al finalizar cada recorrido, en la estación férrea de Nazaret, los visitantes pueden recorrer la Tienda Paz del Río, donde cerca de 30 emprendedores locales exhiben y comercializan productos artesanales, gastronómicos y culturales.