¿Hallazgo científico podría determinar si hubo vida en Marte?: Esto dice la NASA / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Científicos de la NASA han dado un anuncio que despierta esperanzas y cautela en muchas personas: el rover Perseverance ha identificado indicios geológicos y químicos en la superficie de Marte que podrían señalar la existencia de vida antigua en el planeta rojo.

Sin embargo, reconocen que no pueden confirmarlo hasta que esas muestras vuelvan a la Tierra en una misión futura aún sin fecha.

¿Dónde fue el hallazgo y qué fue lo que encontraron?

El descubrimiento proviene del cráter Jezero, específicamente en un área conocida como Bright Angel, parte del antiguo valle fluvial Neretva.

Los investigadores detectaron materia orgánica (carbono), además de formaciones geológicas con manchas verdosas que evocan la piel de leopardo y nódulos peculiares.

además de formaciones geológicas con manchas verdosas que evocan la piel de leopardo y nódulos peculiares. En algunas de las muestras seleccionadas—como las tomadas en las zonas llamadas Cataratas de Cheyava, Templo de Apolo y Praderas de Walhalla—se hallaron minerales como viviánita y greigita, que en la Tierra suelen formarse con la intervención de microorganismos.

También le puede interesar: Poderosa tormenta solar impacta Marte y genera auroras globales

Según estos hallazgos ¿se podría decir que hay vida en Marte?

No es concluyente. Aunque los datos son prometedores, los científicos advierten que:

Dichas características también podrían originarse mediante procesos puramente químicos, sin intervención biológica.

Pero destacan que por eso, es crucial realizar un análisis más profundo en la Tierra, con tecnología avanzada, para determinar si estas señales provienen realmente de procesos biológicos y responden a la posibilidad de que existiera vida en este planeta.

El paso siguiente: la muestra “Cañón Zafiro”

Una pieza clave del hallazgo es la muestra denominada “Cañón Zafiro”. Esta fue encapsulada por Perseverance y podría ser recogida por una futura misión para ser analizada detalladamente en laboratorios terrestres.

Sin embargo, la misión Mars Sample Return, encargada de traer estas muestras a la Tierra, enfrenta incertidumbres políticas y financieras, especialmente por estar bajo la administración de Donald Trump, lo que pone en duda su viabilidad antes de 2040.

¿Cuándo llegó el rover Perseverance a Marte?

El rover Perseverance aterrizó en Marte el 18 de febrero de 2021, en el cráter Jezero, un antiguo lago seco que hace más de 3.500 millones de años albergó agua, según informó la NASA. Desde entonces, este robot de casi una tonelada se ha dedicado a recorrer el terreno, tomar imágenes de alta resolución, analizar rocas y recolectar muestras con el objetivo de responder una de las grandes preguntas de la humanidad ¿hubo vida en Marte?

Es importante destacar que el hallazgo de posibles rastros de vida en Marte se suma a décadas de exploración y mantiene abierta la posibilidad de que el planeta rojo haya albergado organismos microscópicos en el pasado. Sin embargo, la confirmación definitiva dependerá de que la NASA logre traer las muestras a la Tierra. Hasta entonces, el misterio de la vida en Marte sigue sin tener una respuesta.

También le puede interesar: Científicos descubre agua congelada en volcanes de Marte: así se ve