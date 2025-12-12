La DIAN realiza un operativo contra el contrabando en 13 ciudades de Colombia

Desde las primeras horas del día, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se tomó 13 ciudades del país en donde más de 300 funcionarios de la DIAN y cerca de 200 integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera, el INVIMA y entes territoriales como gobernaciones y alcaldías, hicieron parte de las acciones de control que se desarrollan en cerca de 20 puntos en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Pereira, Ibagué, Cali y Bogotá.

“Con este cerco estratégico fortalecemos los controles sobre los principales corredores logísticos y zonas de alta actividad comercial del país, los operativos están concentrados en los cuatro sectores más vulnerables al ingreso de mercancía ilegal: licores, cigarrillos, tecnología y calzado, productos que históricamente han sido utilizados por redes de contrabando para evadir controles y afectar la competencia leal”, dijo Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la DIAN.

Indicaron desde la DIAN que está acción nacional simultánea, denominada por la autoridad aduanera como ‘Plan Navidad’, hace parte del programa de lucha contra el contrabando y de los acuerdos establecidos en las mesas nacionales y regionales anticontrabando adelantadas con entidades nacionales y locales y gremios, en pro de proteger el comercio formal, garantizar condiciones equitativas para los empresarios que cumplen con sus obligaciones y evitar que productos sin certificación sanitaria lleguen a los consumidores durante la temporada de final de año.