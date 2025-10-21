Entrenar para ser feliz: KO Urban Detox Center abre sus puertas en Medellín

KO Urban Detox Center llega a Medellín bajo su misma filosofía: entrenar para ser feliz. Es la segunda ciudad, tras Bogotá, en la que la poderosa marca de bienestar integral, que combina ejercicio, salud mental, alimentación consciente y actitud positiva, hace presencia.

"KO Urban Detox Center Medellín estará ubicado en la carrera 30 #8B-25, en el Poblado, un sector exclusivo de la capital antioqueña y donde abrirá sus puertas oficialmente a partir del martes 14 de octubre de este año. En un espacio de casi 400 metros cuadrados, los usuarios podrán acceder y disfrutar de un sistema de clases llena de energía y buena música, en entrenamientos que fusionan las artes marciales, el Bootcamp, el Boxeo y el Yoga", informaron mediante un comunicado.

El concepto de entrenar para ser feliz va más allá de la forma tradicional de un gimnasio, ya que es un hub de bienestar y calidad de vida en la que se trabaja de manera simultáneamente el cuerpo, la mente y el espíritu, contribuyendo así no solo a la salud física sino también a la salud mental a través de un sistema que también busca crear comunidad y un espacio seguro.

Esta idea, surgida en Chiclayo, en Miraflores (Perú), sigue su crecimiento en pro del bienestar y el cuidado preventivo humano. Medellín fue elegida como el segundo destino en Colombia partiendo de la oferta wellness en Colombia y para seguir cambiando la vida de las personas y hacerlas más felices.